Judi Dench confiesa que ya no puede actuar, leer ni reconocer rostros pero hay un poema que no se le olvida

Judi Dench, la legendaria actriz británica, festeja 91 años de edad.

Y en una entrevista con la BBC se sinceró sobre lo que puede y no puede hacer, sobre todo en relación con la condición que se le diagnosticó hace 15 años: Degeneración macular asociada a la edad.

“Ya no puedo estar en un escenario. Ya no puedo hacer una obra de teatro. Ya no puedo hacer una película. Ya no puedo leer”, contó la actriz al programa Today.

Dench puede presumir que en su egoteca hay un Oscar, dos Globos de Oro, 6 premios de la Academia Británica de Cine y 7 premios Oliver.

Debutó como actriz en 1957 en el Old Vic, la compañía teatral que conserva el legado de William Shakespeare en Londres con el montaje de sus obras.

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Su último tramo de popularidad en cine lo consiguió cuando hizo al personaje de M en la saga de películas de James Bond en la primera década del siglo XXI.

La confesión de Judi Dench

Dench tomó la decisión de retirarse hacia 2015, cuando dejó de aparecer en televisión y cine. Su actividad entonces se redujo cada vez más a entrevistas para documentales y participaciones en doblaje de voz.

Con franqueza, la actriz reveló cuánto se ha visto afectada su vida con el deterioro provocado por su enfermedad.

“Me acerco a muchísimas personas equivocadas, estoy a punto de darles un abrazo y les digo: ‘Oh, lo siento, no me di cuenta’”.

Curiosamente, en algo que parece una especie de justicia poética o acto de divinidad shakespereana, Judi Dench mantiene frescos en su memoria versos de obras de William Shakespeare que aprendió durante su estancia en el Old Vic.