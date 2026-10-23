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Joy anuncia que Jesse ya no es cantará con ella pero él dice que sí; ¿cuál es la verdad?

¿El dueto Jesse y Joy aún existe? De ser así ¿hasta cuándo se mantendrán juntos los hermanos? ¿Cuándo es el último concierto del dueto?

Octubre 22, 2026 • 
Alejandro Flores
jesse y joy separación.jpg

Jesse y Joy cantaron juntos este miércoles en el Auditorio Nacional

Instagram AN

La separación de Jesse y Joy es un tema que no se había resuelto.

No por lo menos para los fans, quienes hasta ahora estuvieron en la incertidumbre de saber si Jesse estaría o no en los conciertos que restan de la gira anunciada desde principios de año.
Incluso las declaraciones de los cantantes eran ambiguas pues Joy dijo que siempre habría un micrófono en el escenario para su hermano, estuviera o no.
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El adiós a Jesse

Ahora, Joy publica que un video en el que ya no aparece su hermano y que es una especie de resumen de su vida artística y el viaje emocional que ha significado ser cantante desde hace dos décadas.
Es un video en el que es constante el agradecimiento para el público pero en el cual no aparece una sola imagen de Jesse... a pesar de que esta firmado como “Jesse y Joy”.
De hecho, la publicación explica que “Jesse y Joy continúan... pero sin Jesse”.
Y en seguida se anuncia la agenda de conciertos para 2027.

Los últimos conciertos del dueto

Por su parte, Jesse publicó un video del concierto de este miércoles 21 de octubre de Jesse y Joy. Porque efectivamente, el dueto tiene conciertos pactados en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Y en esos conciertos sí estará él.

El turbulento final de Jesse y Joy

Todo lo que han dicho los hermanos Jesse y Joy Huerta sobre su separación

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Es decir, que los últimos conciertos en los que estarán juntos, según lo que han dicho hasta ahora, serían los del Auditorio Nacional.
Así lo dijo Jesse:

“Nos vemos todo el resto del tour y las que faltan de aquí al 5 de Diciembre”.

Pero incluso con esta declaración hay alguna ambigüedad porque la gira pactada del dueto tiene fechas el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional y a la semana siguiente en las Arenas de Monterrey y Guadalajara.
Por tanto, Jesse ya no estaría en esos tres conciertos.

JESSEY JOY Jesse Huerta JOY HUERTA
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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