Jaydy Michel presumió las vacaciones de ensueño que vivió junto a Rafa Márquez: FOTOS

Estas fiestas decembrinas se volvieron el pretexto perfecto para que las celebridades emprendieran nuevas aventuras y se tomaran unas merecidas vacaciones. Es el caso de Jaydy Michel y Rafa Márquez, quienes se dieron un descanso de sus ajetreadas agendas profesionales para pasar tiempo de calidad, propósito para el que contaron con un acompañante muy especial.

En FOTOS: así fueron las vacaciones de Rafa Márquez y Jaydy Michel

A través de una serie de imágenes posteadas en sus respectivas cuentas de Instagram, el futbolista y la modelo compartieron un poco de las experiencias que vivieron durante su estadía por Japón. Este paradisíaco destino recibió a la feliz pareja, que en esta ocasión, decidió viajar con Leonardo, su único hijo en común, y quien constantemente suele ser su cómplice en las distintas travesías que encabezan.

Rafa Márquez y Jaydy Michel disfrutaron de un lindo viaje a Japón con su hijo Leonardo Instagram

Así, con distintas postales, la familia mostró de lo mucho que estaban disfrutando de este paseo, aunque en definitiva, la más emocionada fue ella.

“Ya me lo habían dicho, que me gustaría mucho este país y no pensé que me iba a gustar tanto. Me duelen los pies de tanto caminar, pero vale la pena porque hay mucho que ver. Es fascinante y tan grande, que no alcanzaré a ver tanto como me gustaría, así que tendré que volver”, explicó Jaydy Michel, advirtiendo que ya tiene en su lista de propósitos regresar a este mágico lugar.

¿Cuántos hijos tienen Jaydy Michel y Rafa Márquez?

Jaydy y Rafael llegaron al altar en 2011, año en el que decidieron empezar una nueva vida juntos, con todo lo que implicaba el pasado de cada uno. Fue así que hicieron parte de su unión a los hijos que tuvieron por separado, mucho antes de conocerse.

Actualmente, Michel y Márquez conforman una gran familia con Manuela, la hija de Jaydy y Alejandro Sanz; así como con Santiago y Rafaela, los hijos que Rafa tuvo con Adriana Lavat. Y finalmente, Leonardo, su primer hijo en común.