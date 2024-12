Javier Ceriani acusó a la familia de Dulce de no cumplir su última voluntad: de qué se trata

La muerte de la cantante Dulce ha generado no solo tristeza entre sus fans, sino también controversia. La última revelación la hizo el periodista Javier Ceriani, quien lanzó fuertes acusaciones contra la familia de la artista, señalando que no respetaron su última voluntad de no ser cremada.

Este señalamiento ha encendido el debate en redes sociales, donde seguidores de la intérprete de “Déjame volver contigo” han expresado su indignación.

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre Dulce?

Javier Ceriani dio a conocer a través de su canal de YouTube que Dulce no quería ser cremada, una decisión que tomó su hija, Romina Mircoli, tras su muerte.

Y es que, según el periodista argentino, la cantante supuestamente creía en la Santería y no estaba de acuerdo en la cremación tras la muerte; en ese sentido, lo que ella quería era ser enterrada junto a su mamá.

Aparentemente, un sacerdote de nombre Omi Lari Raymundo, del sistema religioso Ifá, afirmó que Dulce tenía relación con la Santería, aunque no estaba comprometida con los santos ni sus responsabilidades.

¿Cuál era la última voluntad de Dulce, la cantante?

La última voluntad de Dulce, la cantante , era ser enterrada con su mamá, según reveló Jorge Flores, un amigo cercano, en entrevista con María Luisa Valdés. Esto habría sido ignorado por su propia hija.

Dulce murió el 25 de diciembre a los 69 años. Instagram

Hasta ahora, Romina no se ha pronunciado a estas acusaciones, a pesar del último adiós a la cantante en la Basílica de Guadalupe el pasado viernes.

¿De qué murió la cantante Dulce?

Dulce murió a los 69 años luego de varios problemas de salud, por lo que tuvo que ser hospitalizada desde hace algunos días. Según informes, padeció de neumonía que luego se complicó con un empiema pleural, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

En marzo, la cantante de “Lobo” dijo a Ventaneando que los médicos le hallaron un tumor en los riñones, por lo que tuvo que someterse a una cirugía para extirpar uno de ellos.