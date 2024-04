Ivonne Montero apareció con un labio hinchado y preocupó a sus fans, ¿qué le pasó?

La actriz mexicana , quien se ganó el cariño del público con sus protagónicos en telenovelas como Anita no te rajes y La loba, se ha mantenido alejada de los reflectores luego de su triunfo en la segunda temporada de La casa de los famosos y no son pocos los fans que han pedido su regreso a la pantalla chica, aunque todavía no hay un proyecto en puerta para la famosa.

Sin embargo, la historia de Ivonne Montero en redes sociales es muy distinta, pues la celebridad se mantiene activa en su cuenta de Instagram, donde le comparte a sus seguidores fotos y videos de su día a día: fue en esta plataforma, precisamente, donde la actriz compartió que hace unos días vivió un tremendo susto que la hizo dudar de su salud.

IVONNE MONTERO APARECE CON EL LABIO INFLAMADO EN INSTAGRAM, ¿QUÉ LE PASÓ?

En un video subido hace unos días en su Instagram, Ivonne Montero le pidió consejos a sus seguidores debido a que, como se ve en las imágenes, apareció con el labio superior visiblemente inflamado.

“Miren lo que me pasó, se me ocurrió inyectarme ácido hialurónico y se me está empezando a inflamar… No, mentira. No, no me inyecté nada”, bromeó la actriz, quien después de aclarar que desde hace dos años no se aplica tratamientos en el rostro, aceptó que primero pensó que todo se debía a una picadura de insecto:

“Estoy inflamadísima, me da muchísima comezón, me pica horrible”, expresó asustada Ivonne Montero , quien horas después subió una foto de su labio luego de que acudiera al médico al ver que la inflamación no cesaba.

La opinión del profesional aclaró un poco lo que le había pasado a Montero, pero ella no se mostró tan convencida:

“El doctor me comentó que eso no fue un piquete de ningún insecto, que fue reacción alérgica a algún alimento que ingerí. La verdad no soy alérgica a nada, me extrañó muchísimo”, escribió la actriz, quien aceptó que a pesar de sus dudas, no dudó en seguir el tratamiento prescrito por el médico.