¡Inesperado regreso! Una famosa actriz y cantante lanza un nuevo disco tras 14 años de silencio

La reconocida actriz y cantante Fanny Lu está de regreso después de 14 años alejada de los escenarios , y lo hace con fuerza: acaba de lanzar un nuevo disco titulado “Una vida bien vivida”, que también sirve como celebración por sus 20 años de carrera.

Aunque había estado fuera del ojo público en México, muchos la recuerdan con cariño por sus canciones como “Celos”, “Fanfarrón” y “Tú no eres para mí”. Ahora, con este nuevo proyecto, la colombiana busca reconectar con el público que la apoyó hace más de una década.

“Este álbum tiene muchos colores. En el proceso creativo fue muy lindo encontrar sonidos de diferentes regiones que me han querido y abierto un espacio”, expresó Fanny Lu en una entrevista con Milenio.

Durante la charla, reveló que su nuevo sencillo “Ahora me río” está dedicado tanto a México como a su natal Colombia, en una fusión que combina los sonidos regionales de ambos países.

¿Quién es Fanny Lu y por qué desapareció?

Fanny Lu es una cantante y actriz colombiana de 52 años que alcanzó la fama internacional con temas como “No te pido flores” y “Tú no eres para mí”. En Colombia, su carrera comenzó a despegar tras su participación en la telenovela “Perro amor” en 1998.

Aunque gozaba de gran popularidad, decidió alejarse del mundo del espectáculo. Sin embargo, no dejó de trabajar: fue coach durante nueve años en “La Voz Kids” Colombia y también se dedicó a su familia, en especial a sus hijos Teo (23) y Valentina (20), tras su boda en 2023 con el millonario, Mario Brescia Moreyra .

Ahora que sus hijos son adultos, Fanny Lu decidió retomar su carrera musical y presentar su nuevo disco en México.

“Aprecio todo lo que me pasa. Los años que no han sido fáciles ahora me han dado tranquilidad en el corazón y un grado de entendimiento diferente”, expresó.

¿Cómo luce Fanny Lu actualmente?

Aunque estuvo alejada de la música, Fanny Lu nunca dejó de compartir momentos de su vida en redes sociales, especialmente en Instagram. Quienes la recuerdan por su imagen dulce y angelical en la década de 2010, se sorprenderán al ver que, a sus 52 años, luce espectacular, con una elegancia y madurez que resaltan su carisma. Eso sí, su inconfundible sonrisa sigue intacta.

Así luce Fanny Lu antes y después. (Instagram Fannylu)

