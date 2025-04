Imelda Garza se volvió tendencia por este impresionante error en un concierto: VIDEO

Imelda Garza Tuñón, viuda del cantante Julián Figueroa, se convirtió en el centro de las críticas tras un percance en su debut como cantante durante una presentación teatral en Monterrey el pasado fin de semana.

La actriz le rindió un homenaje a Selena Quintanilla con un popurrí que incluía temas como “Carcacha”, “Si una vez” y “Como la Flor”. Sin embargo, su actuación se vio opacada por un error que desató una ola de burlas en redes sociales: olvidó salir al escenario con el micrófono.

El momento, que rápidamente se volvió viral, mostró a Imelda Garza Tuñón apareciendo en el escenario con los bailarines, pero sin el equipo necesario, por lo que tuvo que regresar detrás del telón para que le entregaran un micrófono, lo que provocó risas y comentarios entre el público y en plataformas digitales.

Imelda Garza recibe una ola de críticas por su homenaje a Selena

A pesar de que volvió al escenario tras corregir el fallo y continuó con su presentación, los usuarios en redes no pasaron por alto el incidente.

“Siempre se le va el wifi a esa chava”; “La de moda jajajaja se le olvidó el micro”; “se le había olvidado el micrófono”; “El micrófono se le olvidó”, fueron algunos comentarios.

❌ FALLA en el debut de IMELDA TUÑON en Monterrey, se le olvida el micrófono al salir al escenario ‼️ Ni JOLETTE se atrevió a tanto 🤣



Ya tiene competencia NINEL CONDE ó KIM FLORES🤣🤣🤣



Entre Imelda y Kim flores, prefiero escuchar a los gatos peleando afuera de mi casa a las 2… pic.twitter.com/vQRq1soolC — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 14, 2025

Pero la joven originaria de Veracruz no sólo recibió críticas por su olvido, también por su actuación, pues algunos internautas aseguraron que no es muy buena para bailar y cantar, por lo que incluso se volvió tendencia en X, antes Twitter.

“La carrera de Imelda Garza Tuñón va a durar lo que Katy Perry en el espacio, 10 minutos”; “¡Ay Selena te pedimos una disculpa en nombre de todos tus fans!”; “Ahora entiendo por q está peleando por la herencia de Julián, ya sabe q de cantante nunca la va a hacer”; “Debut y despedida”; “Y pensar Q fuimos tan duros con Jolette”; “jajajaja Perdóneme no acepto ver esto”, comentaron algunos internautas.

La carrera de cantante de Imelda Tuñón va a durar lo que Katy Perry en el espacio, 10 minutos.



¡Que destalentada! 🫣😕 pic.twitter.com/oY5YTVjViY — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) April 14, 2025

Imelda Garza Tuñón niega que se le haya olvidado el micrófono

Durante un encuentro con los medios, Imelda Garza dijo que a ella no se le había olvidado el micrófono y aseguró que en realidad fue un error del staff, quien, según ella, no tuvo listo el equipo a tiempo.

“No, no, no, en el staff hubo un tema con el micrófono, entonces salgo sin micrófono me regresé ya vamos a retomar la canción”, dijo.

Sin embargo, estas declaraciones causaron molestia en el público, pues la acusan de soberbia por no saber reconocer su error e incluso relacionaron esta actitud con su pleito legal con Maribel Guardia.