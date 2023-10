Horóscopos semanales del 23 al 29 de octubre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Habrá reuniones importantes a las que deberás asistir, será importante para ti en el tema laboral. Debes ser muy generosa(o) con las personas que están a tu alrededor, y principalmente con aquellos que se merecen que los apoyes. Agradece lo que tienes y no pelees por lo que no has podido tener, todo llega en su momento y las cosas pasan por algo.

DÍA: MARTES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 4

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Tendrás una victoria sobre los problemas que estás pasando, podrás salir adelante y todo se resolverá. Tienes que reflexionar acerca de tu vida amorosa y sentimental, ya que no se ve ningún futuro y los votos están bajando, así que pon todo en una balanza. Logros económicos se darán estos días y podrás avanzar en tus temas de pagos.

DÍA: VIERNES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 12

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

El amor tocará tu puerta, pero tendrás que decidir con quién te quedas, ya que se te va a juntar el mandado; después de no tener a nadie, pues se te abrirán las puertas del amor. Ten cuidado con la mala información que te den acerca de personas, porque te puedes meter en problemas por escuchar los chismes; no hables si no te consta.

DÍA: DOMINGO

COLOR: MORADO

NÚMERO: 88

Emilio Osorio es Sagitario, nació el 25 de noviembre de 2002. José Luis Ramos

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Debes tener equilibrio antes de actuar con enojo o coraje, piensa muy bien lo que vas a hacer para que la decisión que tomes sea la más certera. Prepárate para que tengas mejores ofertas de trabajo o aprende nuevas cosas para que tu negocio fluya mejor, no te quedes estancada(o). No gastes mucho, ahorra lo más que puedas para imprevistos.

DÍA: LUNES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 2

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Días de angustia, toma las cosas con calma, todo tiene remedio y se solucionará. Aceptar las pérdidas no es fácil, pero no hay opción; hay veces que la vida duele mucho, suelta y deja ir. En temas de abundancia habrá buenas noticias para ti y tu casa. No te olvides de pagar tus deudas lo más que se pueda para que cierres ciclos.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: GRIS

NÚMERO: 38

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Llegará esa oportunidad que habías estado esperando laboralmente, así como éxito en las ventas. Pon orden en tu hogar o con tu familia, se está saliendo de control el tema con hijos o hermanos y podría agravarse la situación; el respeto se gana y se exige, siempre y cuando tú lo des a los demás. El que seas bondadoso no significa que seas tonto, no te dejes.

DÍA: JUEVES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 30

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

No le ruegues a quien te deja o abandona; si se van de tu vida no detengas a nadie. Fin de problemas legales o de contratos; los astros harán de la suya para ayudarte a salir. Cuídate de las personas ambiciosas que sólo están buscando su beneficio a través de ti; abre los ojos, no permitas que se aprovechen de ti. Cuida mucho tu garganta estos días.

DÍA: MARTES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 17

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

No te resistas, suelta todo y déjalo que fluya; aferrarte a algo o alguien no es bueno porque no te deja avanzar, y lejos de obtener lo que quieres, te alejas de tus proyectos. Haz nuevas actividades personales, ya que estás aburrida(o) de lo mismo; con tantos años ya se hizo costumbre, pero es momento de cambiar. Descubrirás a alguien que no te es leal.

DÍA: SÁBADO

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 9

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Cuando algo muere también algo nace, es el ciclo de la vida y así debes tomarlo, por eso es muy importante vivir al cien lo que tenemos y nunca dejar de agradecer. Que la tristeza no se apodere de ti, combátela antes de que se convierta en depresión. No todo es malo, recibirás noticias muy buenas referentes al trabajo y dinero que te alegrarán.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 72

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

No podrás hacer que cambie esa persona por más que te esfuerces; acepta a las personas como son, y si no puedes, date la vuelta y toma otros caminos. Se manifestarán oportunidades que no estabas buscando, pero aparecerán referentes al trabajo y te caerá muy bien la noticia, ya que estabas con ganas de cambiar y mejorar; aprovéchalo.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 34

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Nuevos comienzos, empezarás de cero, pero habrá alguien que te apoyará a avanzar. Cuidado con los enredos y chismes, no abras la boca sólo por hacerlo; la gente no siempre es tan buena como crees. El amor con nuevas sorpresas, ni te imaginas quién te declarará sus sentimientos; abre ya tu corazón, llevas mucho tiempo encerrada(o) sentimentalmente.

DÍA: MARTES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 1

Rebecca de Alba es Escorpión, nació el 26 de octubre de 1964.