Horóscopos 2024: Predicciones astrales para Aries

Los nativos pueden parecer agresivos y persuasivos, aman la independencia, son pioneros en su tierra y líderes de nacimiento, todas las características de Luis Miguel.

ARIES (marzo 21 - abril 19)

PRIMER CUATRIMESTRE

Deberás ser imparcial en las decisiones que tomen los demás respecto a su vida, no te involucres en asuntos que no te incumben para evitar meterte en dificultades. El arranque del año parecerá lento, pero se irán fortaleciendo temas referentes al trabajo. Aprovecha tu bienestar emocional, que te dará la energía para avanzar como se necesita. Este 2024 saldrás del estancamiento que vienes arrastrando de años atrás, así que será un momento preciso para moverte.

Mientras todo se mantenga en equilibrio, todo será mejor; las presiones te podrían llevar a que tu presión arterial se vea afectada, lo mejor es tomar todo con más calma y dejar que lo que no esté en tus manos se solucione solo. Trabaja para perder esos kilos recuperados después de tanta fiesta de fin de año.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Deberás aislarte de situaciones o personas que sólo robarán tu tranquilidad, no caer en malentendidos, chismes ni hablar mal de todos, ya que podrían meterte en problemas. Sigue tu instinto para no equivocarte en las decisiones que llegarán a presentarse; pon en orden temas familiares y no dejes que se salgan de control las viejas rencillas.

No serán buenos momentos para invertir ni gastar de más, deberás solucionar tus temas de deudas y quedarte sólo con aquellos gastos que no te quiten el sueño ni la tranquilidad. Llegará un dinero que no esperabas que apoyará tu bolsillo.

TERCER CUATRIMESTRE

Estos últimos meses del año serán muy movidos en todos los sentidos; el tiempo será importante para cambios de lugar, ya sea de hogar o de trabajo. Tendrás la influencia de otros que te apoyarán para poder lograr tus deseos y alcanzar tus metas; habrá mucho potencial para tus objetivos en todos los sentidos.

Todo estará en su lugar dando paso al nuevo año, dejando atrás viejas rencillas, rencores y desamores; ahora cargarás pilas para tu nuevo inicio, sin tropezar con lo mismo que has vivido.