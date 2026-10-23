Hermana de Ana Bárbara rompe el silencio y habla del ‘ARRESTO’ de su padre, don Antero Ugalde, de 84 años

“Mi papá es un señor muy recio, muy chapado a la antigua, ya está de más decirlo”.

Fue en septiembre pasado cuando medios locales en San Luis Potosí reportaban la detención de don Antero Ugalde, padre de las cantantes Ana Bárbara y Esmeralda, por el presunto abuso a una menor de edad.

Y es que la Policía Municipal de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, reveló que había detenido a don Antero Ugalde.

Todo comenzó cuando se destapó la infidelidad del esposo de Ana Bárbara con una periodista costarricense llamada Adri Toval. Ella destapó muchos secretos de la pareja y de la familia. En cierto momento, dijo que la intérprete de ‘Bandido’ quería “sacar unas acusaciones bastante delicadas son don Antero”.

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Añadió “que presuntamente habría agredido sexualmente a las dos hijas mayores cuando eran niñas y que doña Lourdes estaba enterada de esta situación”.

Ante el delicado panorama, Toval aseguró que “por eso Ana Bárbara había tomado distancia (de su familia)”.

Presuntamente por estas acusaciones el señor Ugalde habría sido detenido en San Luis Potosí. Sin embargo, ‘Ventaneando’ se comunicó con las autoridades y ahí se confirmó que la persona detenida no era el padre de Ana Bárbara sino un hombre con el mismo nombre.

“No, imagínate, no, no, no. Mi papá ya 84 años, que está en su ranchito a gusto con sus vacas”, dijo Esmeralda Ugalde.

Y aunque no entró en detalles sobre los rumores, puntualizó que su relación con él “ha sido muy bonita”. “Mi papá es un señor muy recio, muy chapado a la antigua, ya está de más decirlo”.

Al tiempo, las autoridades subrayaron que “fue una confusión, ahí se confundieron. Hasta donde yo sé, creo que ya todo se aclaró”.

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Finalmente, negaron la versión de que el hombre detenido tuviera “relación” con el padre de Ana Bárbara como se especuló.