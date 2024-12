“Ha sido un shock muy doloroso": Thalía se sincera tras la muerte de su hermana Ernestina

A la par del lanzamiento de su nuevo álbum “Navidad melancólica”, Thalía y su familia enfrentaron la muerte de Ernestina Sodi, una de sus hermanas.

La cantante había avisado que se daría un tiempo fuera de las redes sociales para procesar el luto, pero ya decidió abrir su corazón al confesarse con sus fans en el podcast “Zoom In”.

Se trata del primero de una serie de episodios donde Thalía compartirá reflexiones sobre situaciones de la vida, y que publicó a través de su canal de YouTube.

“Me siento como si me hubiera pasado un tráiler por encima”, confesó la cantante, vestida con un pants, gorra y poco maquillaje.

“Hagan de cuenta que me pegó un tren a toda velocidad y me hizo volar kilómetros y caer de espaldas en un pavimento sólido de concreto, así me siento. Me siento muy vulnerable... Ha sido un momento muy traumático para mi vida, para mí, para toda mi familia”.

Thalía fue sincera: “El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock muy intenso, muy doloroso. No puedo procesar todavía su ausencia en este plano material, en la tierra, a mi lado, sus sonrisas, sus manitas llenas de caricias, sus ojos llenos de historias y de estrellas, abrazarla, platicar por horas, reírnos, eso es lo que añoro, eso es a lo que le lloro y eso es lo que me parte a la mitad... Es algo que no se puede poner en palabras, es una pérdida y es irremplazable”.

Sin embargo, Thalía tiene la esperanza de que Ernestina Sodi “está en mejor situación que hasta nosotros que estamos aquí y nos quedamos atrás, sé que ella está de cara a Dios, en una mejor circunstancia espiritualmente... Creo que mi hermana está más viva que nosotros, pero sí duele la ausencia”.

Además, Thalía dijo que a pesar de todo, se trata de un momento de agradecer y compartir con los seres amados. “Estar agradecidos de esos pequeños momentos de amor que se van presentando en nuestra vida y nos van ayudando a sanar. Hay que vivir en ese agradecimiento, por haber tenido a seres maravillosos en la vida y tener sus recuerdos”.