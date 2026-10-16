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Gaby Rivero se convertirá en ABUELA: la hija de la entrañable ‘Maestra Ximena’ está embarazada

Gala, la hija mayor de la actriz espera a su primer bebé.

Octubre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Gala, la hija de Gaby Rivero, está embarazada.

Getty Images/Instagram

“Se me explota el corazón de tanta felicidad. ¡¡Seré abuela pronto!!”.

La entrañable e inolvidable ‘Maestra Ximena’ de la telenovela ‘Carrusel’ anunció que se convertirá en abuela. Gaby Rivero dio a conocer que su hija mayor, Gala Ricote, tendrá a su primer bebé.

Fue a través de sus redes sociales que la actriz compartió que se encuentra feliz.

“¡¡Qué bendición!! Un nuevo ser de luz viene a alegrar y a unir más nuestras familias. RicoteRivero Paredes Merizalde”, escribió Rivero.

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Al tiempo agregó: “Se me explota el corazón de tanta felicidad. ¡¡Seré abuela pronto!! Gracias Gala Ricote y Dani Paredes por esta dicha tan grande. Los amo”, indicó.

Aunque Rivero no ofreció más detalles, sí dijo sentirse muy entusiasmada por el embarazo de su hija, de la que publicó varias imágenes.

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Cabe recordar que al primer nieto de Gaby Rivero es fruto del amor de su hija Gala y el colombiano Dani Paredes, con quien se casó el 22 de marzo de 2025 en la Riviera Maya.

Gaby Rivero abuela
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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