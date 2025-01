“Fue algo premeditado": Hija de Dulce señala a Ofelia Cano por polémica de audios que embarró a Jorge Flores

Romina Mircoli, hija de la fallecida cantante Dulce, hizo un llamado para que la gente que se ha hecho de reflectores recientemente, se ocupe de sus cosas, “no trepándose en el cadáver de nadie”.

Además, señaló a Ofelia Cano de actuar premeditadamente al filtrar audios que pretendían exhibir una supuesta mala relación entre la joven y la cantante.

El programa Hoy entrevistó a Romina, quien resaltó que se trata de una polémica orquestada por “personas que han buscado notoriedad tras la muerte de Dulce”.

Sobre las grabaciones donde se escucha su voz, Romina dijo: “Era una conversación privada. Me resulta impresionante que esta señora que se hizo pasar por amiga de mi mamá guardó los audios por casi 3 años”.

Romina Mircoli confirmó que la trayectoria de Dulce sí será homenajeada Instagram

“Fue algo premeditado”, sentenció Romina Mircoli. “Le creo a Jorge porque creo que Ofelia no solamente no le dijo que no los mostrara, sino que además habrá comentado que haya sido de esa manera. Ella sabía perfectamente lo que hacía y cuál era la finalidad”.

“A mí no me llamó ni me buscó, y no lo hizo, porque hasta el mismo Jorge Flores tiene mi teléfono”, dijo Romina, quien resaltó que su madre se peleó con Ofelia, aunque “entre amigas se sabían secretos”.

Ofelia Cano compartió los audios con Jorge Flores

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que los audios filtrados salieron a la luz debido a que Ofelia Cano los compartió con el vidente Jorge Flores, gran amigo de Dulce.

"(Ofelia) se los mandó a un señor que se llama Jorge Flores, que es un vidente. Y él los estuvo mandando a diferentes medios”, dijo el periodista.

Al respecto, Jorge Flores dijo este 14 de enero en el programa ‘Hoy’ que efectivamente Ofelia le envió los audios tras la muerte de Dulce, “pero nunca me dijo ‘quiero que me los guardes, que nadie los oiga’”.

Además, Flores dijo que sabía de los audios desde hace tiempo, y se lo comentó a Dulce en vida: “Ofelia me habla de unos audios que en su momento no quise escuchar, se lo comenté a Dulce y ella me dijo ‘Ah sí, habla mucho con Romina ella. Romina es muy inocente y a lo mejor está diciendo cosas que no debe’”.

También explicó que él no sabe utilizar su teléfono, y que Ofelia habría usado su celular para enviar los audios a distintas personas, por lo que habría parecido que él fue quien los filtró.

Romina Mircoli, en tanto, había dicho en entrevista con “Venga la Alegría” que tiene su consciencia tranquila: “La verdad es que ningún youtuber, ni ninguna persona externa puede venir a decir quién era yo en la vida de mi mamá. Eso solo lo sé yo, eso es mi seguridad y creo que la prueba de fuego más impresionante que he tenido hasta ahorita en mi vida, es el haber atravesado esa enfermedad tan horrible con ella, porque estuve hasta el último momento”.