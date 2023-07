Familiar de Damián Alcázar se disfraza de policía para escudarse y pasarse de listo

Damián Alcázar siempre ha destacado por su profesionalismo actoral y su lucha con sentido de justicia para mejorar la sociedad desde su trinchera.

Para su desgracia, hay alguien que se ostenta como su sobrino, echando mano sólo de una fotografía donde aparece acompañado de él, además de presumir ser chofer, escolta, policía, comandante de fuerzas especiales y otros cargos para sembrar el terror en la colonia donde habita.

Javier Alejandro Alcázar Gómez Gallardo incurre así en delitos como usurpación de funciones e intrusismo profesional, y son sus propios amigos quienes refieren que los uniformes que porta son comprados, y que se trata de una persona irresponsable que no conserva un empleo fijo desde hace tiempo. TVyNovelas averiguó acerca de él y descubrimos que, además de eso, no paga la pensión alimenticia de dos hijos que, al no ser de la misma mamá, ofrece arreglos económicos que no cumple, y que a partir de los reclamos de sus ex, ha llegado a intimidarlas tratándolas de manera denigrante. Ya cuenta con dos carpetas de investigación por este tema, además de otros casos.

Tiene 13 años sin dar pensión a su primer hijo.

A Gaby, su primera esposa, la conoció en 2006 en una agencia de autos. Fue la celotipia de él lo que terminó con la relación. Aparentemente tuvo acciones violentas contra ella por su forma de vestir; pese a ello procrearon un hijo que hoy tiene 15 años, pero lleva 13 sin dar pensión. Javier Alejandro la ha amenazado a través de mensajes; nunca ha podido tener un trabajo fijo, y nos enteramos también que fueron losv vicios los que hicieron que no pudiera lograr una familia estable, a pesar de casarse por la iglesia.

Lo mismo hace con su hija de siete.

Con Jaide tuvo una hija que hoy tiene siete años; se conocieron en 2012, pero tenía problemas graves de alcoholismo lo que echó la relación por la borda pues eso lo hacía más agresivo. Esa hostilidad sigue por mensajes hasta hoy.

Javier Alejandro siempre anda armado y presume uniformes oficiales. También se jacta haber tenido relaciones sexuales con esposas de sus amigos, privilegio de poder en los organismos donde presuntamente labora.