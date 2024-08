Acusan a Sian Chiong de hacer santería en LCDLFM: ¡el VIDEO que lo compromete!

Sian Chiong La Casa de los Famosos México, pero a pesar de sus múltiples nominaciones, no ha logrado salir eliminado, ¿es buena suerte o más bien... santería?

Desde que fue anunciado como uno de los inquilinos del reality show, Sian Chiong no logró convencer a la audiencia y, aunque se pensó que con el paso de los días esto cambiaría, las polémicas conductas del cubano sólo hicieron que las súplicas por su eliminación aumentaran .

¿Por qué Sian Chiong no ha salido de La Casa de los Famosos México , acaso cuenta con una protección especial? Como te contamos en TVyNovelas, las sospechas de los internautas surgieron hace unas horas, cuando el actor cubano fue captado realizando un gesto sospechoso con la comida de sus compañeros del Team Mar , ¿intentó “blindarse” o sólo fue una mala costumbre?

TE PUEDE INTERESAR:

ASÍ FUE EL MOMENTO EN QUE SIAN CHIONG ESCUPIÓ LA COMIDA

En un video de unos pocos segundos de duración y que pronto se viralizó en redes sociales, se aprecia cómo las cámaras 24/7 de La Casa de los Famosos México captaron el momento exacto en el que Sian Chiong le lanzó un escupitajo a la comida que él, Agustín Fernández y Ricardo Peralta preparaban.

“La Loba” estaba de espaldas y se perdió de este gesto; sin embargo, a Agustín le tocó verlo todo: por supuesto, reaccionó de una fuerte manera ya que simplemente no pudo creer lo que su compañero había hecho, “no, no, no, eso te lo comés vos”, le dijo asqueado.

¿QUÉ TIENE QUE VER LA SALIVA CON LA SANTERÍA?

De inmediato, en redes sociales los internautas relacionaron el escupitajo de Sian Chiong con la santería, una práctica muy popular en Cuba y en donde los trabajos con saliva tienen un papel crucial tanto para beneficiar como para dañar; en este caso, se manejó la teoría de que el actor quiso “opacar” a sus contrincantes para llegar a la final de La Casa de los Famosos México sin contratiempos.

Como ves, los conjuros con saliva pueden dar buenos resultados de acuerdo con la santería tradicional, aunque también recomiendan realizar los conjuros con una persona experta, ¿qué pasará con Sian Chiong, la saliva le dará resultado o ni siquiera los rituales lo salvarán de la eliminación este próximo 1 de septiembre?