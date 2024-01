Esta participante de Pequeños Gigantes ahora vende dulces en un cine, ¿la reconoces?

Pequeños Gigantes, uno de los reality shows más populares de Televisa, fue un parteaguas importante para la carrera artística de decenas de niños; sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte.

Desde su primera emisión en el 2011, Pequeños Gigantes logró ganarse el cariño del público gracias a su dinámica innovadora en donde una serie de niños mostraban al público sus habilidades para el canto y el baile de la mano de un “mentor” que semana a semana los preparaba y les daba consejos para su máximo rendimiento.

El carisma de los pequeños concursantes, así como el increíble talento que demostraron en el escenario, contribuyó al éxito del programa que llegó a tener un total de cinco temporadas.

Y aunque muchas personas creyeron que con Pequeños Gigantes el éxito estaba asegurado para varios de esos niños debido a que su talento era realmente incuestionable, algunos de los concursantes tuvieron una historia muy diferente, como es el caso de Joselyn Tiburcio.

¿POR QUÉ ESTA CONCURSANTE DE PEQUEÑOS GIGANTES AHORA TRABAJA EN UN CINE?

Si no te perdiste un solo capítulo de la primera temporada de Pequeños Gigantes, entonces seguramente recordarás a Joselyn Tiburcio, una niña cantante que formó parte del escuadrón Los Superpeques en el 2011; ahora, la joven sorprendió a más de una persona no por su carrera en el canto, sino porque trabaja en la dulcería de una importante cadena de cines.

En la actualidad, Joselyn Tiburcio se mantiene activa en TikTok, donde sube videos en donde narra las peripecias y curiosidades de su trabajo. Fue ella misma la que confirmó que había formado parte de la primera generación de Pequeños Gigantes ante la pregunta de un seguidor:

“Sí, sí soy yo la niña que participó en el año 2011 cuando estaba Galilea Montijo”, aseguró la joven, quien aceptó que durante un tiempo tuvo éxito como cantante:

“Tenía en ese entonces 10 años pero en ese momentos me iba muy bien, tuve muchas giras en Estados Unidos, México, pero con el tiempo intenté seguir cantando pero ya no se pudo”, reconoció Joselyn, luciendo en el video su uniforme de trabajo.

Sin embargo, y a pesar de que su sueño de ser cantante se truncó, Joselyn Tiburció agradeció a las personas que todavía recuerdan su participación en Pequeños Gigantes, pues el programa significó mucho para ella:

“No fue algo mío, sino designios, destino, cosas que me dijeron ‘Mi niña, este no es tu lugar’, pero aún así muchas gracias por recordarme porque en su momento mucha gente me apoyó y lo agradezco mucho”, concluyó.