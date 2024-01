Esta fue la conmovedora reacción de Kimberly La Más Preciosa al enterarse de la agresión contra Paola Suárez

Kimberly La Más Preciosa no dudó en pronunciarse sobre la agresión que sufrió su amiga, la influencer Paola Suárez, y expresó su opinión a través de un video en vivo.

Fue a través de su canal de YouTube que Kimberly La Más Preciosa emitió un sentido mensaje luego de conocer la brutal golpiza de la que fue víctima su compañera de “Las Perdidas” a manos de su expareja, José de Jesús.

El mensaje de Kimberly La Más Preciosa, que rápidamente se viralizó en redes, se unió a las voces de otros famosos como Nicola Porcella y Gloria Trevi, quienes exigieron justicia y le desearon una pronta recuperación de Paola.

¿Cómo se enteró Kimberly La Más Preciosa de la golpiza que sufrió Paola Suárez y cómo reaccionó a la noticia? Conoce las declaraciones completas de la influencer aquí en TVyNovelas.

“ME DUELE VERLA ASÍ": KIMBERLY LA MÁS PRECIOSA SOBRE PAOLA SUÁREZ

En el video, se ve a Kimberly La Más Preciosa a bordo de un vehículo mientras su esposo, Óscar Barajas, conduce. La influencer aceptó, al borde de las lágrimas, que ver el rostro desfigurado de su amiga a través de los videos que circularon en redes fue una difícil experiencia para ella:

“Lo que me importa es que se salve su ojo, que salga bien de su nariz, hermanas”

“Yo quiero hacerme la fuerte, pero no puedo”, aseguró la creadora de contenido, quien aseguró también que “sí me duele verla así. Si ella la regó, no me importa, lo que me importa es que se salve su ojo, que salga bien de su nariz, hermanas”, señaló Kimberly.

De igual manera, la influencer reiteró su apoyo para todo lo que su amiga necesite: “En este caso Paola, lo que ocupe para su operación, para que salga yo estoy para apoyarla como lo dijo Wendy y la Gorda”, declaró.

“No juzguen a Paola, ni al chico. Cada quien va a dar su testimonio pero tarde o temprano la verdad sale a la luz”

Finalmente, Kimberly La más Preciosa, pidió a sus seguidores que no juzgaran ni a Paola ni al joven, pues ella confió en que las cosas pronto se aclararán; asimismo, les dijo que oraran por ella: