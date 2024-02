Esta actriz iba a protagonizar remake de El privilegio de amar junto a Aarón Díaz: FOTO

El rumor de que Carla Estrada estaba preparando un remake de su éxito El privilegio de amar fue cierto, incluso, antes de la serie de Gloria Trevi, la productora ya tenía en la mira a un par de actores para estelarizar la nueva versión de lo que ha sido un clásico en la televisión hispana, bajo la pluma de la ya fallecida Delia Fiallo.

La adaptación iba a ser más corta que aquella telenovela que hicieran Adela Noriega y René Strickler a finales de los años 90. El galán que Estrada tenía fichado era Aarón Díaz, quien interpretaría al millonario que se enamora de la joven humilde con aspiraciones de ser una modelo famosa.

Para la nueva “Cristina”, Carla había contemplado a la actriz española Elena Pérez, quien ahora se luce en pantalla de Televisa como una villana en el éxito vespertino Tu vida es mi vida. Según contó la artista a TVyNovelas, ya todo estaba listo para el arranque de grabaciones, pero fue entonces cuando todo se paralizó por la pandemia del covid-19.

“Yo estaba viviendo en Madrid y Carla fue a buscar su protagonista para el remake de El privilegio de amar, entonces hice el casting y luego me citó a una segunda prueba en Ciudad de México. Así fue cómo vine, me regresé a España por todas mis cosas y a despedirme de mi familia porque era Navidad del 2019, comenzábamos a grabar en enero, pero fue cuando las cosas se empezaron a complicar por la pandemia y el proyecto se canceló, pero en ese viaje conocí a la que es hoy mi mánager y me consiguió oportunidades en ViX con Travesuras de la niña mala”, dijo Elena en nuestra entrevista.

Elena se instaló en la Ciudad de México, de manera permanente, hace dos años y tuvo una participación en la bioserie de Gloria Trevi, Ellas soy yo. También hizo Esta historia me suena, pero resume que su “Hada Madrina” fue Carla Estrada, porque sin ella no hubiera conocido a las personas que luego la acercaron a los productores de ficción en México.