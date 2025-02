Escándalo en Premio lo Nuestro: afirman que Ángela Aguilar exigió no cruzarse con Belinda

Ángela Aguilar es la esposa de Christian Nodal, el cantante sonorense que tiene un historial, un tanto polémico, en cuanto a amores se trata. En el récord de parejas del artista, está Belinda, con estuvo a punto de casarse luego de un romántico pedido de casamiento al estilo película.

Pero eso ya lo sabes, y lo que te importa hoy es que Ángela Aguilar cantará este 20 de febrero en los Premio lo Nuestro, donde también está nominada 8 veces. Todo normal, pero, Belinda, la ex de Christian Nodal, también cantará, por lo que ambas debieron haber estado juntas en los ensayos, pero la hija de Pepe Aguilar parece que se cruzó de brazo y dijo: ‘No’, no la quiero cerca.

Angela Aguilar en los ensayos de los Premios Lo Nuestro

Ángela Aguilar con Nodal en los ensayos de Premio Lo Nuestro

En una charla entre el periodista Javier Ceriani y su colega Mandy Fridman, los comunicadores revelaron el trasfondo de los ensayos que tuvieron lugar este miércoles previo a la gala de los Premio Lo Nuestro.

‘Ya llegó (Ángela Aguilar) pidió que Belinda no estuviera’, indicó Mandy y agregó: ‘Belinda tuvo que ensayar ayer porque hoy llegó Ángela Aguilar y llegó con Christian Nodal’, según la periodista, la cantante y actriz no exigió nada a la producción de los Premio Lo Nuestro, pero sí fue la hija de Pepe Aguilar quién habría exigido no cruzarse con la exnovia de su esposo Nodal.

¿Habrá encuentro entre Christian Nodal y Belinda en los Premio lo Nuestro?

Este jueves 20 de febrero desde las 21hs llegarán los Premio lo Nuestro, una noche para alquilar balcón, pues por la alfombra roja y en el salón estarán allí, respirando el mismo aire, Ángela Aguilar, Christian Nodal y Belinda. ¿Irá Cazzu?

Belinda y Angela Aguilar se cruzan en Premio lo Nuestro Instgram.

‘Belinda va a cantar, Ángela Aguilar va a cantar entonces van a estar en el backstage. No hay forma de que no se crucen. ¿Qué va a pasar cuando Christian Nodal se reencuentre con Belinda, porque no la vio nunca más’, remarcó la periodista en su charla por Instagram con Javier Ceriani.