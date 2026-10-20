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¿Es cierto que César Bono PERDIÓ EL OJO izquierdo? El hijo del actor aclara el estado de salud de su padre

Un tumor le fue detectado a César Bono y se encendieron las alarmas por la presunta pérdida de su ojo.

Octubre 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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César Bono

Instagram, Ocesa

“Otros medios retomaron la nota, provocando preocupación innecesaria entre quienes nos conocen y nos quieren”.

El estado de salud de César Bono incendió las alarmas y la preocupación luego de que se reportara que el actor había perdido el ojo izquierdo a causa de un tumor.

Fue el programa ‘De Primero Mano’ quien aseguró que Bono había sido sometido a una cirugía para extirparle un tumor del ojo, sin embargo, durante la intervención, los médicos se habrían visto obligados a quitarle el órgano completo. Incluso, Gustavo Adolfo Infante afirmo que esperaban los resultados de una biopsia para descartar otro tipo de complicaciones.

Ante la preocupación, fue su hijo Leonardo quien rompió el silencio y aclaró los rumores sobre la salud del actor de ‘Vecinos’.

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“Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo”, escribió en una historia de Instagram.

El también actor aprovechó para agradecer los mensajes de cariño que han recibido.

Luego reprochó al periodista de espectáculos por difundir la información sin verificarla con la familia y lamentó que otro medios retomaran dicha noticia sin detenerse y provocar angustia entre los seres queridos de César.

“Lamentablemente, Gustavo Adolfo Infante difundió esta información sin verificarla y, posteriormente, otros medios retomaron la nota, provocando preocupación innecesaria entre quienes nos conocen y nos quieren”, expresó.

Al tiempo, el otro hijo de César, Patricio, aseguró que se comunicó con Infante para aclarar el estado de salud de su padre, sin embargo, aseveró que “me insultó… me dijo ‘te mando a ching*r a tu madre’. Lamentable lo de ese pseudoperiodista de mier*a”.

Por otro lado, la comunicadora María Luisa Valdés Doria reveló que ante la certeza del tumor en la zona ocular sí fue intervenido César Bono.

“A mi querido César Bono le quitaron el párpado izquierdo, no el ojo! Al parecer el tumor estaba encapsulado, en una semana le entregarán los resultados… Dios le dé mucha salud!”, indicó.

En los últimos años, el protagonista de ‘Defendiendo al cavernícola’ ha enfrentado distintas complicaciones. En 2018 sufrió nueve infartos, uno al miocardio y ocho cerebrales, que dejaron secuelas en la movilidad.

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Grisel Vaca

NO TE VAYAS SIN LEER: La tragedia de César Bono tras sufrir ocho infartos: una mano inmóvil y dolores que no lo dejan dormir

En marzo de 2022, fue hospitalizado de emergencia debido a una perforación en el duodeno, derivada de una úlcera estomacal. Y, a inicios de este año, sufrió una fractura de costillas tras caerse en el baño.

César Bono perdió Ojo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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