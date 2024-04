Erika Buenfil se sincera sobre las razones que la llevaron a perder peso: “Tenía hormonas de más”

Desde hace tiempo, Erika Buenfil ha sido blanco de múltiples halagos y comentarios positivos sobre su imagen. Lo anterior luego de que comenzara a mostrarse con una silueta más esbelta, pues aunque siempre ha sido una mujer bella y saludable, una cuestión específica en su organismo estaba propiciando que le fuera complicado bajar de peso.

Así fue como Erika Buenfil dio con el diagnóstico ideall para ella

Durante una conversación con el matutino “Hoy”, Erika Buenfil se sinceró sobre el proceso que experimentó los últimos meses, mismo que está enfocado esencialmente en darle a su cuerpo lo que necesita para funcionar correctamente.

“Fue todo un tema y esto es algo que les digo como consejo. De pronto uno se estanca, y entonces mi productora, mi hermana, o gente, me decían: ‘¿por qué no te haces un estudio hormonal?’ y yo decía que estaba bien. Yo no tengo la mitad de la tiroides, pero al final me hice el estudio y una prueba de sangre”, explicó la actriz sobre cómo fue que llegó a la conclusión de que debía someterse a estas pruebas médicas.

La actriz nunca ha tenido reparo en hablar sobre sus experiencias personales Instagram

Erika Buenfil revela el “secreto” detrás de su transformación física

Sobre cómo evolucionó su organismo tras pausar la ingesta excesiva de hormonas, Buenfil añadió que una vez que disminuyó las dosis de las sustancias hormonales que tomaba, todo se dio naturalmente. Es decir, siguió al pie de la letra los planes alimenticios que le recetaron y continuó con su rutina de actividades con normalidad, lo que en consecuencia alentó a la quema de grasa y reducción de medidas.

“Estaba tomando más hormonas de las que necesitaba, tanto por la toroides como por el reemplazo hormonal, que al final no lo necesitaba. Ya empezaron a hacer efecto las dietas y es algo que me tiene muy contenta, porque no reaccionaban antes por todo lo que estaba tomando de más”, detalló Erika, aseverando que su transformación es resultado de una buena alimentación y conocer mejor a su cuerpo.

Finalmente, sugirió a sus seguidores no descuidar este tipo de cuestiones y acudir a una valoración médica en caso de notar alguna anomalía, pues fue hasta que ella prestó atención a los consejos de hacerse exámenes que se dio cuenta del desbalance que tenía en su sistema.