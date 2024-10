Erik Rubín aclaró el rumor más polémico de su vida íntima: ‘Se vio muy tentador... pero no’

Para nadie es un secreto que la sexualidad de Erik Rubín es uno de los temas que más ha intrigado al mundo de la farándula desde que inició con su carrera musical, y ahora que se separó de Andrea Legarreta , las especulaciones se dispararon a un nivel que el famoso nunca se imaginó.

El hecho de que Erik Rubín besara en la boca a Apio Quijano en pleno concierto del 90’s Pop Tour significó una prueba más que suficiente, al menos para algunos internautas, de sus verdaderas preferencias sexuales; sin embargo, el músico aclaró todas las teorías de una vez por todas y esto dijo del aspecto más íntimo de su vida personal, ¿es gay o no?

¿QUÉ DIJO ERIK RUBÍN SOBRE SUS PREFERENCIAS SEXUALES?

En una entrevista para el programa Cara a cara con Cora, Erik Rubín abordó con toda sinceridad el tema de su supuesta homosexualidad y aclaró que, aunque no tiene problemas con los gays, a él no le gustan los hombres como mucha gente llegó a creer.

“No tengo nada con los gays, los amo, pero no soy gay”

“No tengo nada con los gays, los amo, pero no soy gay. No me gustan los hombres”, aceptó el músico, quien además se dio tiempo para aclarar el porqué de su controvertido beso a Apio Quijano ante miles de asistentes a su concierto del 90’s Pop Tour.

¿POR QUÉ ERIK RUBÍN BESÓ A APIO QUIJANO?

Erik Rubín dejó en claro que lo que pasó con Apio Quijano fue un simple gesto cara a cara que fue malinterpretado, versión que por cierto sostuvo el integrante de Kabah para Ventaneando en el 2022, cuando la controversia alcanzó su punto máximo.

“Me toca cantar a mí y yo no traía el micrófono, y Erik lo que hizo fue protegerme; de plano me reí con él, nos abrazamos y ya, se ve muy tentadora la situación, pero... no”, explicó Quijano en aquella ocasión.

Como ves, las teorías de la homosexualidad de Erik Rubín se quedaron en un simple rumor viral al igual que ocurrió con quienes sostenían que vivió mucho tiempo del salario de Andrea Legarreta, ¡todas estas especulaciones fueron sepultadas por el mismo Timbiriche en su entrevista más reciente!