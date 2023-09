Enfermedad de Cristopher Uckermann la padece 1 de cada mil hombres

Aunque en el escenario se le ve muy enérgico y lleno de vitalidad, la realidad es que Christopher Uckermann no la está pasando tan bien en el exitoso reencuentro con RBD, pues el cantante reveló que está lidiando con una enfermedad que necesita suma atención para evitar consecuencias mayores.

“He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por juntas y por estar trabajando en el tour, pues se puso un poco rudo, se me inflamó un poco y se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque toda la garganta la tengo inflamada”, expresó el intérprete en un video que compartió con sus fanáticos.

El artista aseguró que se encuentra bajo la observación de los médicos y que sigue al pie de la letra el tratamiento.

“Ya estoy tomando cosas para la tiroides, ha sido medio rudo. Para los que les ha pasado cosas con la tiroides es muy fuerte. Esta es la verdadera historia de los artistas, no todo lo que brilla es oro, pero un tour es duro”, mencionó.

Las personas que padecen esta enfermedad pueden presentar síntomas como: hinchazón en la cara, letargo, aumento de peso, frío, disminución de la frecuencia cardíaca, estreñimiento, depresión y debilitamiento del cabello.

Una tiroides demasiado activa produce más hormonas de las que el cuerpo necesita, proceso que se conoce como hipertiroidismo. En este caso, el exceso de hormona tiroidea puede causar pérdida de peso, aumento de la frecuencia cardiaca, sensibilidad al calor, sudoración excesiva, ansiedad, evacuaciones flojas, irritabilidad, cansancio, debilidad y trastornos en la menstruación, en el caso de las mujeres. .

Según estudios médicos, uno de cada mil hombres desarrollan hipertiroidismo en algún momento de su vida.