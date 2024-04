En redes “matan” a Jorge Ortiz de Pinedo y él bromea: “Todavía no me he muerto, no me manden flores”

Las redes sociales no perdonan a nadie cuando se trata de un rumor sobre la muerte de un famoso. Ahora le tocó a Jorge Ortiz de Pinedo, quien venía enfrentando problemas de salud, pero nada de gravedad que pusiera en peligro su vida.

La tarde del viernes 26 de abril circuló la noticia de que el artista había fallecido, por lo que comenzó a recibir decenas de mensajes en su WhatsApp de amigos preocupados por lo que leían en plataformas digitales.

Ante esta situación, Ortiz de Pinedo grabó un video que compartió en redes para calmar al público que se había alarmado. “Pensé que no hacía falta decir nada, pero ante la ola de mensajes, de llamadas que me están mandando todos, muchos amigos de varios chats, etc, me da muchísimo gusto agradecerles a todos la preocupación, decirles que estoy muy bien, no hagan caso, son rumores, todavía no me he muerto, son rumores, y por favor no me manden flores, bye”, expresó.

Por los momentos, el actor se encuentra trabajando en algunos proyectos teatrales mientras espera que se concrete el trasplante de pulmón que mejoraría su calidad de vida, ya que los efectos del cigarrillo ocasionaron un daño irreversible en su organismo.