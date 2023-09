Emilio Osorio retoma la música con canción para Karol Sevilla: “Tú y yo sabemos que esto no se ha acabado”

Emilio Osorio se inspira en su relación con Karol Sevilla para crear ‘K’, su nuevo sencillo

Emilio Osorio retomó su carrera musical con una canción para Karol Sevilla, con quien mantuvo una relación sentimental entre los años 2020 y 2022. El joven cantante, se inspiró en la actriz para componer, interpretar y producir la canción ‘K’, que lanzó hace unos días en todas las plataformas musicales.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, el hijo de Niurka y el productor Juan Osorio, aseguró que su nuevo sencillo tiene algunos detalles de su noviazgo con la protagonista de ‘Soy Luna’, exitosa serie de Disney.

“El sencillo se llama K... quien sabe la historia podrá imaginarse. Habla de mi relación sentimental dentro de la casa, habla de lo que opino desde el amor y lo sincero”, explicó Emilio, quien insiste en tener una relación amorosa con Karol, aunque ella lo ha negado.

“Tiene que ver con la relación y la K (letra) habla por sí sola”, hizo hincapié el ex participante de La Casa de los Famosos México, donde creció su popularidad al formar parte del famoso Team Infierno.

Letra de ‘K’, la nueva canción de Emilio Osorio

A continuación te presentamos la letra completa de la canción ‘K’, que revela detalles sobre la relación amorosa de Emilio Osorio y Karol Sevilla, quienes aún tendrían sentimientos pendientes por definir.

Todos mis amigos se fueron de fiesta

Yo me quedé en mi cuarto para pensar en ti

Porque prefiero acordarme de lo lindo que fuimos

A verte con otro wey por ahí

Me niego a olvidar tus besos sin frenos

Y esa última vez que hicimos el amor

Te voy a ser sincero, me duele hasta los huesos

Pero prefiero ser el tonto que jamás te olvido

Que digan lo que quieran

Porque ellos no han amado de la misma manera

Solo tú y yo sabemos lo que dolió

Decirnos adiós

Que piensen lo que quieran

Un corazón herido no lo cura cualquiera

Tú te fuiste, pero yo sigo en huelga

Por si regresas, amor

Por si regresas, por si regresas

Veo las historias que subes con canciones

Que te dediqué cuando éramos novios

No me digas que no son para mí

Porque es muy obvio

Tus amigas dicen ahora dicen que dejé de ser el indicado

Que ahora soy malo, que soy pasado

Pero tú y yo sabemos que esto no se ha acabado

Un shot por las penas, un shot por el amor

Un shot por la persona que rompió mi corazón

Un shot pa’ las penas, un shot pal amor

Y este shot para mí por aguantar tanto dolor

Que digan lo que quieran

Porque ellos no han amado de la misma manera

Solo tú y yo sabemos lo que dolió

Decirnos adiós

Que piensen lo que quieran

Un corazón herido no lo cura cualquiera

Tú te fuiste, pero yo sigo en huelga

Por si regresas, amor

Por si regresas, por si regresas

Todos mis amigos se fueron de fiesta

Y ya vi en tus historias que tú estás ahí

Pensándolo mejor, prefiero ir a pedirte que vuelvas

A volver a estar lejos de ti.