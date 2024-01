Emilio Osorio le toma las fotos a su novia, Leslie Gallardo, para Only Fans: “No soy mustia”, dice

Después de la tormentosa relación que vivió con Karol Sevilla, Emilio Osorio encontró en Leslie Gallardo al amor de su vida. La joven modelo y estrella de populares programas como Acapulco Shore conquistó al cantante que cayó rendido a sus pies apenas la vio por primera vez.

Ahora, después de dos meses de noviazgo, los tortolitos se han vuelto tan inseparables que se acompañan a sus compromisos laborales, mostrándose felices y orgullosos por los éxitos del otro.

“Me encanta estar presente en cada momento, más que un trabajo yo lo veo como amor, para mí, el amor es una combinación de muchas cosas y una de ellas es el acompañamiento. Hay un dicho que siempre dice mi mamá y es que el que quiere puede, entonces las ganas sobran cuando uno, realmente, quiere; entonces él siempre está conmigo en mi trabajo, siempre está presente, y el hecho de yo estar ahorita con él en sus llamados, grabaciones, videoclips, sólo demuestra el amor que nos tenemos y que bien que se puede, porque gracias a Dios hemos podido mover nuestros horarios y nos estamos disfrutando más”, dijo la artista a TVyNovelas en una plática durante la grabación de las entradas de El amor no tiene receta, melodrama en el que Emilio interpreta el tema principal.

Según Leslie, fue el 27 de noviembre cuando él le pidió que fuera su novia. Antes de eso ya existía una química que los llevó a dar ese paso.

“Yo ya lo había visto en La casa de los famosos, ya lo ubicaba y le había echado el ojillo por ahí, pero sabía la relación que él tenía. Yo también estaba en mis cosas, trabajando en mis proyectos, enfocada. Pero cuando él termina su relación yo fui a una de sus presentaciones: Astronauta, y ahí platicamos, lo conocí, se me hizo un niño bien lindo, entonces se empezó a dar, comenzamos a salir porque ambos estábamos solteros. Yo venía saliendo, no de una relación, sino de chicos que me invitaban a salir, la verdad, porque uno no es mustia”.

El carácter de Emilio y su madurez fueron imprescindibles para que Gallardo se fijara en él y aceptara ser su novia.

“Lo que más me gustó fue que me encontré a un hombre súper compatible conmigo, siento que tenemos muchos años juntos, es impresionante, la verdad es que estamos muy felices porque hemos sabido acompañar nuestras vidas para compaginar como lo estamos haciendo ahora. Me sigue sorprendiendo lo auténtico que es, podría decirte que es el hombre más amoroso que yo conozco, he vivido bastante cosas duras con parejas, historias lindas, pero otras tóxicas, por supuesto, todos hemos pasado por esa relación de mentiras, pero que al final nos ayudan a crecer”.

La llamada “Mujer escándalo” no intimidó en ningún momento a Leslie, pues al igual que ella tiene pantalones para fijar su carácter y demostrar que le sobra personalidad. “Ya Niurka me conoce, hablamos mucho. La verdad es que mi suegra y mi suegro son personas que quiero, que admiro. A mí me interesa poco si es Niurka Marcos o si es Juan Osorio, independientemente de eso son los padres de mi novio, entonces no me deslumbran en ese aspecto, ni me da temor. Por ejemplo, a Niurka hay que aprenderle mucho, hay que tener los ovarios que ella tiene para enfrentar la vida y hacer que todo se nos resbale”.

Seductora y atrevida, la nacida en Guanajuato sigue mostrando sus encantos en OnlyFans, pese a que ya tiene novio.

“Yo sigo con eso, gracias a Dios tengo al novio más seguro del mundo que, incluso, me toma las fotos, es un novio que está ahí, me acompaña a las sesiones, sabe con qué mujer está y yo sé con qué hombre estoy. Yo siempre me lamento por las mujeres que dejan de ser ellas mismas. Hay una canción muy linda de María Becerra con Los Ángeles Azules que dice: ‘Estoy lista para amarte sin olvidarte de mí’, y creo que esa es una premisa básica e indispensable en la vida de hombres y mujeres. Creo que es necesario que primero nos amemos a nosotros y estemos bien seguros de lo que somos, de lo que queremos, porque así no nos olvidamos de nosotros mismos. Sino, cuando estás en pareja empieza la dependencia emocional, el apego, estas cosas que en vez de amor son necesidades que estás cubriendo. Entonces creo que es importante quererme para querer”.