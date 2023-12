Elaine Haro insiste en que sí la acosaron y espera que se haga justicia

Elaine Haro cierra 2023 envuelta, nuevamente, en polémica, pues se encuentra en plena batalla legal en contra de un reconocido mánager que la habría acosado sexualmente.

Se trata de Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra, la esposa de Eugenio Derbez, quien presuntamente se aprovechó de la joven de 20 años, aunque él niega rotundamente estas acusaciones.

“No puedo hablar más del tema porque ya se está llevando con abogados y no puedo decir nada hasta que se resuelva, obviamente cuando se arregle podré decir en redes sociales qué fue lo que me sucedió. Pero, prácticamente, lo que dije es que fue alguien cercano a mi equipo de trabajo, porque hay gente que te ve bien y te quieren tirar hacia abajo, hacen cosas raras, pero lo bueno es que estoy con mi familia, ellos siempre me han apoyado, me han dicho a donde ir, a no quedarme callada, a salir a decir las cosas y por eso no estoy sola”, expresa la actriz en entrevista con TVyNovelas.

Para la artista, su carrera ha sido un camino de satisfacciones, pero también de grandes desilusiones.

Ante los señalamientos de Haro, el padre de Alessandra Rosaldo no se quedó callado dijo en un programa con Gustavo Adolfo Infante.“No sé qué le sucedió, la verdad es que todavía no sé qué le pasa por la cabeza a esta niña y a su mamá, sobre todo a su mamá porque desgraciadamente la niña no tiene criterio, la que habla todo es la mamá”.

Sin embargo, Elaine asegura que confía con los ojos cerrados en su progenitora. “Ella es mi terapeuta, ella me escucha, me aconseja, me dirige, cuando pasan ciertas cosas que no me doy cuenta, mi mamá es la que se fija y me dice que nos salgamos, porque ella tiene más experiencia que yo”, afirma la artista.

Este tipo de situaciones, según Haro, sólo hacen que abra los ojos y no confíe en todo el mundo.

“Seguimos aprendiendo, te sigues decepcionando mucho de este medio que es muy bonito, pero tiene cosas complicadas, lo que estoy aprendiendo ahorita es que sólo quiero trabajar con mi familia, ellos sí me quieren, porque hay gente que ve otros intereses. Vamos de mal en mal porque sí hay personas malas en este medio artístico, piensan que pueden jugar con nosotros, por eso pasé una mala racha este año, pero ya sólo trabajaré con mi mamá, el que se quiera unir, padrísimo y el que no, también, pues en mi caso, mi mamá nunca ha abusado de mí, más bien ella se ha sumado a mis sueños”.

Además de su trabajo en la televisión, Elaine quiere impulsar su carrera como cantante.

“Me gusta mucho la música, pero la vida no me ha dejado descansar, quiero hacer más canciones, aunque si me llega un proyecto de actuación lo tomo porque me fascina actuar”. Por ahora, no hay galanes que la ronden, aunque se le ha visto muy cerca de Moisés Peñaloza. “Estoy soltera, gracias a Dios, es que tener novios siendo artista es muy complicado porque todo el mundo habla, te meten en chismes, inventan cosas”.