El VIDEO viral de Cristian Castro donde invita a no hacer NADA; TikTok cuestiona: ¿es delirio o filosofía?

Si bien las declaraciones de Cristian Castro formaron parte de una de sus reflexiones más curiosas acerca del ritmo acelerado en el que viven muchas personas, sobre todo en los últimos años, los fans no pudieron quedarse con las ganas de compartir el video ya que reconocieron que el cantante sí tuvo algo de razón en lo que dijo en el 2020, en plena pandemia por COVID.

El llamado “Gallito Feliz”, quien se encuentra ocupado con los preparativos de su próxima boda con Mariela Sánchez , reconoció en una charla que en la actualidad cada vez más personas “llenan la agenda” con compromisos que sólo agobian y estresan sin darle paso al ocio auténtico... ¡aceptó que cuando está en la intimidad de su hogar no hace absolutamente nada, y eso fue objeto hasta de análisis por parte de un tiktoker!

¿Qué dijo Cristian Castro sobre “no hacer nada”?

Durante una entrevista del 2020 para el programa “La Divina Noche” de Dante Gebel, Cristian Castro reveló que cuando no está de gira él simplemente se dedica a “no hacer nada” ya que también es importante tener un verdadero descanso, sin compromisos que sólo se dedican a llenar huecos en el día y cansan más.

“Me da mucho gusto los workaholics, les aplaudo porque es muy alto, pero yo no. A la gente le gusta estar ocupada. Hasta en su perfil de WhatsApp dice que está ocupada, que están en el gym, que solamente urgencias, por favor. Yo no tengo nada que hacer”, expresó en aquel momento.

Cristian Castro, quien en ese mismo programa también dijo que no le gustaba mucho ser adulto, también ventiló uno de sus deseos más grandes: ¡enseñarle a sus fans a “no hacer nada” no como una forma de promover la flojera, sino como una táctica de rebeldía en un mundo donde el ocio es mal visto!

“Yo quiero enseñarle a la gente a no hacer nada. Siempre que hablo con las personas les digo ‘te voy a enseñar a no hacer nada’. No hagas nada: ve este punto negro de la mesa”, expresó el cantante.

¿Cristian Castro inventó una nueva filosofía con su método para “no hacer nada”?

Los fragmentos de la entrevista que Cristian Castro ofreció hace ya 5 años significaron un auténtico bombazo viral en el que por supuesto que hubo memes, pero también un análisis filosófico muy serio por parte del tiktoker identificado como @nazaroviello en el que le dio la razón al “Gallito feliz”.

"¿Nos podemos aburrir, divertirnos o descansar? ¿Qué nos permitimos y qué no? Si el ocio es un derecho hay que reclamar por el”, escribió el usuario de TikTok para acompañar su análisis en el que se preguntó si Cristian Castro es perezoso o... ¡un filósofo de la modernidad!

"(Cristian Castro) tiene razón: ¿qué hacíamos cuando no teníamos celulares? Parece distante e imposible de imaginar... ¿por qué no me puedo acordar de cómo era la vida antes de trabajar y vivir 16 horas a través de una pantalla?”, se preguntó Naza Roviello.

“Entrábamos a Internet para escaparnos de la vida real, ahora tenemos que ir a la vida real para escaparnos de Internet: el capitalismo como siempre nos mintió y nos dijo que el ocio estaba mal cuando en realidad es un derecho humano”, continuó el tiktoker.

Al final, Naza Roviello hizo un llamado a hacerle caso al llamado a Cristian Castro ya que no hacer nada podría ser una inesperada solución a muchos problemas causados supuestamente por el capitalismo: “Aburrirnos puede ser revolucionario”, concluyó. Entretanto, un fan resumió muy bien esta disertación con un comentario divertido: “Soy existencialista pero no de Heidegger ni de Sartre sino de Cristian Castro”... ¿apoyas esto o no?