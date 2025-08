¿Quiénes han sido las novias de Aaron Mercury, que asegura que es virgen?

Aaron Mercury está consciente de que hay mucho mensaje de odio a su alrededor en redes sociales. Su actividad como creador de contenido se ha visto perjudicado por sus vida romántica, en la cual ha dado tumbos entre infidelidades, amores fugaces y acusaciones de que se cuelga de la fama de sus novias.

Mercury confesó este fin de semana durante una de las galas de La Casa de los Famosos que todavía es virgen, lo cual emocionó, por cierto, a Olivia Collins.

Dentro del reality, el creador de contenido ha establecido una relación estrecha con Elaine Haro, la más pequeña de todos los habitantes. Ninel Conde bromea constantemente con ellos porque asegura que siente una energía muy especial cuando están los dos cerca.

Hasta ahora, Haro parece que efectivamente está interesada en conocer más a Mercury pero él ha dicho que no está tan seguro de hacerlo a pesar de que le han explicado que una historia de amor dentro de la casa también es contenido.

Elaine Haro comenzó a actuar a los 4 años Televisa

Pero sin duda la declaración que más llamó la atención es la de que no ha tenido relaciones sexuales, algo que Mariana Botas (que también lo escuchó) no creyó que fuera verdad.

Lo cierto es que Aaron Mercury ha tenido tres relaciones que se han hecho públicas y que no han terminado del todo bien:

¿Por qué terminó con Yeri Mua?

Aaron Mercury y Yeri Mua fueron novios “hace tiempo”. Ninguno de los dos ha querido precisar cuánto tiempo duraron ni en qué etapa de su vida exactamente fueron pareja. “Yo todavía era pelinegra”, dijo alguna vez Yeri Mua.

Lo cierto es que esa relación terminó tan mal que Aaron Mercury hizo un video largo para acusar a Yeri Mua de haberlo engañado y manipulado, mientras que ella señaló que su relación fue algo tan poco importante que ni siquiera puede decir que lo odia.

“Es basura”, dijo la influencer en una entrevista en la que aseguró que Aaron Mercury fue el que se aprovechó de su fama.

@aaronmercury MI RESPUESTA SOBRE LAS MENTIRAS DE YERI MUA Y KUNNO 🤷🏻‍♂️ ♬ sonido original - Aaron Mercury

¿Por qué terminó con Tammy Parra?

Luego de terminar con Yeri Mua, AAarono Mercury comenzó una relaicón con Tammy Parra. En noviembre de 2023, sin embargo,él anunció su separación.

Tammy Parra ha evitado hablar sobre las razones del rompimiento pero Aaron asegura que fue por motivos de agenda de trabajo, ya que ambos estaban tan ocupados que no tenían tiempo para el amor.

“Es una niña increíble y de admirar, sí iba con esa intención (de formalizar su relación), pero se complica la vida... todo excede cuando es tóxico el tema, lo usan para criticar y atacar... yo sólo he salido con dos y dicen que tengo 40 parejas”.

Hay versiones, sin embargo, que aseguran que su romance fue un truco publicitario para aumentar el impacto de publicidades como la que aparece en el siguiente post.

¿Aaron Mercury perdió su virginidad con Karime Pindter?

El hecho de que Aaron Mercury puso sobre la mesa de La Casa de los Famosos el tema de su virginidad se relaciona directamente con la relación que supuestamente tuvo con Karime Pindter.

Ambos han hecho algunas colaboraciones para pocasts y videos de redes sociales en común. Y fue ella la que aseguró públicamente que estuvieron una noche juntos.

A partir de ese momento, Mercury no ha hecho sino repetir a declaración pero siempre entre risas y sin dejar claro si se trata de una broma o efectivamente tuvieron una relación de una noche juntos.