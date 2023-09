El sobrino de Yolanda Ciani revela qué le dijo Luis Alberto, hijo de la actriz, tras denuncias de feminicidio

En exclusiva para la edición de esta semana de TVyNovelas, el comentarista deportivo Odín Ciani , sobrino de Yolanda Ciani, habló sobre el caso y el hecho de que Luis Alberto esté implicado en el deceso de la actriz.

Durante la entrevista, Odín Ciani se sinceró y remarcó, al inicio, que desde el 2018 perdió el contacto con su tía y la familia, por lo que no se ha visto demasiado con ellos.

LAS DECLARACIONES DE LUIS ALBERTO A SU PRIMO, ODÍN CIANI, TRAS LA MUERTE DE YOLANDA CIANI

Al ser cuestionado sobre si ha hablado con su primo tras la muerte de Yolanda Ciani, Odín aceptó que sí, pero que no le preguntó si eran ciertas las acusaciones en su contra sobre el presunto feminicidio:

“A mi primo lo vi en el velorio y después, con toda esta situación, vinieron los cuestionamientos sobre lo que pasó; por obvias razones nunca me va a decir: ‘Yo la golpee’ o ‘Soy culpable’ ”, aseguró.

“Al día siguiente, cuando empezó a circular toda esta información, hablé con él y me dijo: ‘Me están acusando, me están calumniando’ ”

En el velorio, aseguró Odín Ciani, Luis Alberto estaba en estado de shock, viviendo su duelo. Fue hasta el día siguiente, cuando el escándalo estalló y las denuncias en su contra comenzaron a dar la vuelta en redes sociales, que el hijo de Yolanda Ciani habló con él al respecto.

“Fue un velorio muy normal, hablamos de la muerte de mi tía; pero al día siguiente, cuando empezó a circular toda esta información, hablé con él y me dijo: ‘Me están acusando, me están calumniando’, y le respondí que yo no puedo acusarlo porque no soy testigo de nada, pero tampoco puedo defenderlo”, aseveró.