El radical cambio de YosStop tras su segundo arresto y cancelación en redes: ‘No soy la misma’

Para YosStop, su segundo arresto y la larga pausa que tuvo en redes sociales significó una importante oportunidad de reflexión que no está dispuesta a desaprovechar; es por ello que, además de retomar la publicación de videos, la youtuber quiere dedicarse a una labor muy noble.

En exclusiva para TVyNovelas, YosStop habló sobre los planes que tiene para este 2025 y cómo su segunda detención la hizo replantearse muchas cosas sobre su vida y su carrera que ahora piensa aplicar de una forma loable, ¡esto dijo!

¿CÓMO VE LA VIDA YOSSTOP LUEGO DE SU SEGUNDA DETENCIÓN?

Este 15 de diciembre, YosStop se dejó ver por primera vez en una alfombra roja luego de una prolongada ausencia y, por supuesto, su presencia llamó la atención de los periodistas ya que la actitud de la joven tuvo un radical cambio que ella misma se encargó de explicar.

“Simplemente son pedazos de ‘Yoss’ que se van uniendo y se van transformando cada día”

La creadora de contenido reveló que planea pasar la Navidad rodeada de su familia ya que toda la avalancha de problemas legales que pusieron en pausa su carrera hicieron que se replanteara lo que importa de verdad en su vida.

“Hay momentos donde sí se siente gacho y hay momentos donde uno se ríe de sus traumas”, aseguró la youtuber acerca de cómo se siente tras su segundo arresto y cómo lo sobrelleva, al tiempo que detalló que su transformación obedece a que ahora ve la vida de una forma diferente.

“No me gusta que digan la ‘Yoss de antes’, creo que es la misma, simplemente son pedazos de ‘Yoss’ que se van uniendo y se van transformando cada día; o sea, yo no soy la misma de ayer”, reveló Yoseline Hoffman Baudi , el nombre real de la creadora de contenido.

Finalmente, YosStop no se cerró a la posibilidad de ofrecer conferencias para ayudar a mujeres privadas de su libertad a no perder la esperanza: “Ofrecí una conferencia hace poco y fue una experiencia muy dura porque escuché casos que me dejaron en shock, pero sí me encantaría replicarlo, estaría muy padre”, concluyó.