"Él quería más dinero": Yuri desenmascara a Cristian Castro y lo que pasó en su gira

A todos tomó por sorpresa el abrupto fin de la gira que compartían, hasta para Yuri, pues todavía tenían 40 fechas más pactadas. Sin embargo, ya pasó el tiempo y por fin revela lo que ocurrió con Cristian Castro.

La cantante insistió en que fue “muy padre trabajar en el aspecto del show, eran puros sold outs”, y aunque Cristian Castro “no es un mal compañero, ni es conflictivo”, el dinero fue decisivo a la hora de terminar su mancuerna.

En entrevista con Maxine Woodside, Yuri compartió que Cristian “Es muy aislado, él se aísla. Se sacaron mucho de onda, hasta Vero, cuando dije que no es mi amigo, no es mi amigo. Mijares, las Pandora, María José, que nos vamos a comer, compartimos... Ellos son mis amigos. A veces dentro del medio tenemos compañeros, y así fue él”.

Llegó el momento en el que Cristian Castro pidió más dinero como salario por cada concierto. La compañía OCESA, que promovía la gira, accedió al requerimiento, “pero él quería mucho más”, confirmó Yuri.

“Y ya entonces OCESA dijo que no, porque tendrían que subir el precio de boletos y ya no tendríamos sold outs”. Yuri intentó hacerlo entrar en razón:

“Yo le dije: “Cris, piénsalo, estamos ganando bien”, pero él decidió que no, es muy respetable”.

Cristian Castro lo pensó pero ya no había nada por hacer: “Ya como a la semana, me hablaron para decir que siempre sí quería seguir. Pero ya OCESA dijo que no, dijo ‘hasta aquí'. Pero no quedó en mí. Me hubiera encantado seguir con él”.

“Nos fue muy bien, pero bueno, así es él. No terminamos mal, él no es peleonero”, refrendó Yuri con su sentido del humor que la caracteriza.