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El día que Timbiriche incendió medio piso de un hotel y quién salió a resolver el problema

La bioserie de ViX centra su tercer capítulo en uno de los desenfrenos juveniles de la banda

Octubre 15, 2026 • 
Alejandro Flores
timbiriche (3).jpg

Timbiriche, la serie

Instagram ViX

Hasta ahora, los dos primeros episodios de “Timbiriche” se han enfocado en retratar lo que sucedió entre Luis de Llano y Sasha.

El capítulo tres, sin embargo, contará un lapso de la banda en el que los excesos comenzaron a ser un problema.
“Lo que yo necesito es alguien que los esté vigilando”, grita Rómulo Farrell, personaje interpretado por Alberto Guerra y que fue el otro creador de la banda, junto con Luis de Llano.
De acuerdo a sus características físicas y por su relación con Luis y con Televisa, este personaje parece corresponder con Víctor Hugo O’Farrill, empresario y ejecutivo de la empresa de de San Ángel en los años 80 y 90.
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¿De qué trata el capítulo 3 de Timbiriche?

En esta tercera entrega, que se estrena mañana viernes 16 de octubre, los integrantes de la banda ya son unos adolescentes a punto de entrar en su primera juventud.

Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones

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Y se cuenta la historia de cómo, durante una gira, una de sus fiestas terminó con “todo el piso incendiado”.

"¿Niños, se dan cuenta de lo que hicieron?”, se oye una voz en off en una parte del tráiler de este nuevo capítulo.

En una escena también se ve el momento en que uno de los integrantes de la banda arroja un cigarro a un cesto con ropa, lo cual habría provocado el fuego.

Timbiriche
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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