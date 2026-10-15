El día que Timbiriche incendió medio piso de un hotel y quién salió a resolver el problema

Hasta ahora, los dos primeros episodios de “Timbiriche” se han enfocado en retratar lo que sucedió entre Luis de Llano y Sasha.

El capítulo tres, sin embargo, contará un lapso de la banda en el que los excesos comenzaron a ser un problema.

“Lo que yo necesito es alguien que los esté vigilando”, grita Rómulo Farrell, personaje interpretado por Alberto Guerra y que fue el otro creador de la banda, junto con Luis de Llano.

De acuerdo a sus características físicas y por su relación con Luis y con Televisa, este personaje parece corresponder con Víctor Hugo O’Farrill, empresario y ejecutivo de la empresa de de San Ángel en los años 80 y 90.

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¿De qué trata el capítulo 3 de Timbiriche?

En esta tercera entrega, que se estrena mañana viernes 16 de octubre, los integrantes de la banda ya son unos adolescentes a punto de entrar en su primera juventud.

Y se cuenta la historia de cómo, durante una gira, una de sus fiestas terminó con “todo el piso incendiado”.

"¿Niños, se dan cuenta de lo que hicieron?”, se oye una voz en off en una parte del tráiler de este nuevo capítulo.

En una escena también se ve el momento en que uno de los integrantes de la banda arroja un cigarro a un cesto con ropa, lo cual habría provocado el fuego.

