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La nueva Margarita Rosa de Francisco tras su cirugía estética: “No me niego envejecer”

Así luce Margarita Rosa de Francisco y así justifica su cambio de opinión, pues hace 5 años había dicho que nunca se operaría

Octubre 15, 2026 • 
Alejandro Flores
margarita rosa de francisco.jpg

Margarita Rosa de Francisco: antes y después

Instagram

Margarita Rosa de Francisco, la ganadora del Festival de Venecia en la categoría de Mejor Actriz en 2023, decidió no solamente practicarse una cirugía estética sino hacerlo públicamente y hablar de ello.

“Yo sabía que me lo iban a restregar.. los intelectuales me han restregado mucho”, dice Margarita, quien se ganó el cariño del televidente latinoamericano cuando protagonizó la telenovela “Café con aroma de mujer”.
Este 15 de septiembre se publica el podcast en el que Margarita cuenta a detalle todo lo que se hizo en la cara y que la hacen ver “perfecta” y “espectacular”, según se lee en los comentarios de su perfil de Instagram en el que publicó un adelanto de la entrevista.

La actriz explica que ella no cree que las cirugías sean una negación del paso del tiempo en el cuerpo humano, sino que son una declaración de principios e identidad.

“Yo no estoy en contra de mis arrugas... pero había unas líneas que se estaban perdiendo”.

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Las razones de Margarita Rosa de Francisco para operarse

Margarita Rosa de Francisco también está en el proceso de rehabilitación por una operación en la cadera. Pero al mismo tiempo se enfoca en su cuidado personal.

“Nosotras mismas, las mujeres vigilamos los cuerpos de las otras porque hemos sido educadas así”.

En el adelanto, expone también lo que significó para ella cambiar de opinión ya que apenas hace un par de años publicó un video en el que se mostró sin filtros, orgullosa de sus canas y diciendo: “El espectáculo de mi envejecimiento es algo que no me quiero perder”.

Ahora que se ha operado, entiende que su realidad es otra.

“Hay maneras de negarse a envejecer como bailar, yo no creo que estas cirugías sean negarse a envejecer, es una cuestión para mí más estética”

Cirugía Estética
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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