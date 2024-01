Este sería el motivo por el que Carlos Rivera despreció a los amigos de Cynthia Rodríguez en el bautizo de su hijo

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez bautizaron a Leoncito, su hijo, el pasado 20 de enero en una fiesta que se resaltó por su elegancia y también por la ausencia de algunos conductores de Venga la Alegría.

El bautizo de León se realizó en Huamantla, Tlaxcala, y lo que llamó la atención de los internautas, además de lo lujoso de la fiesta, fue la controvertida lista de invitados al evento.

Y es que mientras figuras como El Capi Pérez , Kristal Silva, Laura G, Ricardo Casares y Horacio Villalobos figuraron en el cotizado listado , otros conductores e influencers que se consideraban amigos de Cynthia Rodríguez fueron rechazados, como Flor Rubio.

Resalta en especial el caso del conductor Ricardo Casares , quien no dudó en emitir un amargo mensaje luego de que fuera excluido de la lista: “Vamos a hablar de mi enemiga, al parecer. Es una mujer que, como pueden ver en las imágenes, no me llevo bien con ella. No la conozco hace más de 20 años. No era la mujer con la que más convivía en VLA”, aseguró.

CARLOS RIVERA NO SOPORTARÍA A ALGUNOS AMIGOS DE CYNTHIA RIVERA, ASEGURAN

De acuerdo con una conocida revista de espectáculos, Carlos Rivera no dudó en expresar su rechazo a los amigos que Cynthia Rodríguez hizo en su etapa con Venga la Alegría, y es que de acuerdo con el medio, él nunca estuvo de acuerdo con que ella trabajara ahí, lo que generó su salida del matutino.

Por si esto fuera poco, aseguraron, Carlos Rivera también se habría comportado de forma grosera con los amigos de su esposa que sí fueron invitados, pues los colocaron en una mesa alejada de los demás y el cantante casi no convivió con ellos.

En redes sociales, no fueron pocos los famosos que expresaron su molestia al no ser contemplados en la lista de invitados, pues aseguraron que llevaban una excelente relación con Cynthia. La extraña conducta de la presentadora, entonces, se explicaría por la molestia que sus amigos despiertan en su esposo.

Hasta el momento, ni Cynthia ni Carlos Rivera se han pronunciado al respecto de estos señalamientos.