¿Wendy Guevara regresa a ‘La Casa de los Famosos México’?

Wendy Guevara, quien se coronó como la reina absoluta de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, volvió a causar revuelo al declarar que estaría dispuesta a regresar al famoso reality show... pero no por fama ni por dinero, sino por una razón que desató risas y sorpresa entre sus fans.

Durante una entrevista para Las Estrellas, Wendy fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a encerrarse en el exitoso formato de TelevisaUnivision, y fiel a su estilo irreverente y sin filtros, respondió que sí lo haría... sólo para ahorrarse la renta.

“Uno no paga renta, no paga agua, no paga comida, no paga luz. Además, me encantaría entrar sin cobrar porque ves cuerpos espectaculares. ¡Vacaciones, alberca calientita!”, bromeó la influencer originaria de León, Guanajuato.

Aunque su comentario fue en tono de humor, lo cierto es que la también conductora de ViX no descartó la posibilidad real de regresar al programa que la catapultó como una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.

Además, Wendy aseguró que si entra sin cobrar, se sentiría más libre dentro del reality: “Ahora sí no me vas a decir nada, Jefa, porque no me estás pagando”, expresó entre risas, haciendo alusión a la figura autoritaria del programa.

¿Wendy podría repetir el fenómeno?

La idea de ver a Wendy nuevamente en La Casa de los Famosos México 3 ya comenzó a generar expectativa entre sus seguidores, quienes no descartan que su regreso pueda convertirse en uno de los momentos más explosivos de la próxima temporada.

Recordemos que desde su participación en el reality, Wendy ha logrado mantenerse en el ojo del huracán mediático, sumando campañas publicitarias, proyectos en televisión y millones de seguidores en redes sociales.

Por ahora, su regreso oficial no ha sido confirmado, pero sus declaraciones ya pusieron a temblar a más de uno... y a soñar con una nueva edición llena de carcajadas, polémicas y mucha Wendy.