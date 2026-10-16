‘El Capi’ hace dura confesión: junto a su esposa Itzel PERDIERON a dos bebés antes de convertirse en papás

“Eso nos desanimó, nos abrazamos”.

En la vida de Carlos Alberto Pérez Ibarra parece que todo es felicidad y comedia, sin embargo, en entrevista, acaba de soltar una dura confesión. Y es que ‘El Capi’ compartió que antes de convertirse en padre, junto a su esposa perdieron dos bebés.

El presentador de ‘Venga la Alegría’ hoy disfruta de sus hijos Vicente y Clemente, pero antes de ellos enfrentaron el dolor.

Fue en una entrevista a Pati Chapoy, donde ‘El Capi’ contó que en su esposa Itzel no se lograron dos embarazos, sin embargo, este hecho no los desanimó y siguieron intentándolo, al tiempo que fortalecieron su relación.

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“Tuvimos un par de episodios desagradables que no se lograron”, dijo a la conductora de ‘Ventaneando’. “Eso nos desanimó, nos abrazamos”, agregó.

Tras perder a sus bebés, el conductor y su esposa Itzel Barro se fueron de viaje a Japón y ahí ‘encargaron’ a su hijo mayor, Vicente. El bebé nació en octubre de 2024 y dos años después, en julio de 2026, la familia creció con la llegada de Clemente, su segundo hijo.

En la misma charla, Pérez reveló que su esposa, conocida como ‘Hola Enfermera’ es quien se encarga de sus asuntos comerciales, esto tras los olvidos recurrentes del presentador.

Describió un episodio particular del problema al que se enfrentaba: estaba grabando algo cuando le llamaron de una campaña para la que no se había preparado. “Recibí una llamada de: ‘Oye, Capi, ya estamos listos’. Y yo: ‘La madre, ¿listos para qué?’”, narró. “‘Pues para la campaña…’. ‘No me acordaba, perdón, estoy grabando otra cosa’”.

Ante esos olvidos, su esposa se ofreció a hacerse cargo de su agenda. “Mi esposa me dijo: ‘A ver, no te preocupes. A ver, yo te ayudo. Te echo la mano con tu agenda’”, contó ‘El Capi’.

La labor de Itzel creciendo con el tiempo. “Después fue escalando a te armo un presupuesto, tal, tal, tal”, detalló.

‘El Capi’ Pérez asegura que hoy en día la dinámica entre ambos funciona de manera ordenada. “Hoy en día tenemos un equilibrio muy bueno en que tenemos dos chats, por ejemplo”, explicó a Chapoy.

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Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio en 2018, en Cancún, Quintana Roo. Se conocieron a través de redes sociales y tuvieron su primera cita en un concierto del rapero Snoop Dogg.