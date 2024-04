Drake Bell da su versión sobre las acusaciones de abuso contra una menor de edad: “Estoy muy arrepentido”

Las últimas semanas, Drake Bell se ha sincerado sobre algunos de los episodios más difíciles de su vida, entre ellos el abuso sexual que sufrió durante su carrera como estrella infantil en Nickelodeon. También, el intérprete se ha mostrado dispuesto a asumir las consecuencias de haberse involucrado con una menor de edad, razón por la que en meses pasados fue procesado por acoso.

Drake Bell se sincera sobre las acusaciones de abuso a una menor de edad en su contra

En una conversación con el podcast “Not Skinny But Not Fat”, habló de este episodio en su vida, el cual asegura, cambió radicalmente todo lo que hasta ese momento conocía y le valió una gran cantidad de críticas.

Al abordar la relación inadecuada que mantuvo con una menor de edad, el artista aseguró arrepentirse de los actos que lo llevaron a este punto, que además de las implicaciones legales, significó el fin de su matrimonio y un inevitable distanciamiento con su bebé.

“Estoy muy arrepentido. Respondí mensajes directos, fui absolutamente irresponsable, me metí en conversaciones que no debería haber tenido. Al final terminé descubriendo que estaba hablando con alguien con quien no debería haber hablado nunca y todo esto se convirtió en acusaciones que no eran ciertas, en algo grande”, dijo el actor de “Drake & Josh”.

Te puede interesar: La firme respuesta de Yahir al ser cuestionado sobre rumores de ‘romance’ con Carlos Rivera

El cantante defendió la versión que dio en el proceso legal

En todo momento, Bell reiteró la versión que ha dado desde que salieron a la luz las primeras acusaciones. Desde entonces, el intérprete se ha mantenido firme en el hecho de que no tenía conocimiento de que se trataba de una menor de edad y, aunque es consciente de que independientemente de eso no debió establecer esa dinámica con alguien que no conocía, afirma que las cosas nunca escalaron a otro nivel como se dijo en un principio.

Cabe mencionar que tras su detención en 2021, Drake Bell optó por delcararse culpable, decisión que habría tomado para evitarle a su entonces pareja sentimental el desgaste de estar expuesta a los reflectores. Tras asumir la responsabilidad, recibió una sentencia de dos años de libertad condicional.