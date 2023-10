Detienen concierto de Natanael Cano por sismo de 6.0 en Oaxaca

Así se vivió el concierto de Natanael Cano durante el sismo.

Luego de ser multado en Chihuahua por más de 1 millón de pesos por la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Chihuahua, debido a que durante un show que ofreció “hizo apología al delito y promueve la violencia contra la mujer, denigrándola, discriminándola, marginándola y excluyéndola”, Natanael Cano tuvo que detener su concierto en Oaxaca.

Seguridad de Natanael Cano tuvo que pausar el concierto que estaba dando el cantante de corridos tumbados en el Auditorio Guelaguetza en Oaxaca por el sismo de 6.0 que se sintió la noche de ayer con epicentro en Matías Romero, Oaxaca.

Usuarios compartieron el momento en el que se detuvo de manera repentina el concierto de Natanael Cano; varios fans no sabían que estaba pasando, pues no se percataron que estaba temblando, pues no se escucha que haya sonado la alarma sísmica.

Reportes locales informan que después de varios minutos, el concierto de Nathanahel Rubén Cano Monge, mejor conocido como Natanael Cano, continuó.