Crista Montes apareció con la supuesta exnovia de Gala Montes y desató las teorías: ¿traicionó a su hija?

No cabe duda de que, aunque Gala Montes está distanciada de su mamá y hasta ahora no le habla, las controversias en torno a su “tóxica” relación madre-hija siguen dando de qué hablar en redes sociales, sobre todo porque la señora Crista aceptó hablar de la actriz ante Adrián Marcelo y, además, aseguró que no la contempla ni a ella ni a su hija menor Beba Montes en su testamento.

Por si esto fuera poco, más de un fan se quedó con la boca abierta cuando l a influencer y empresaria Anna Porter aseguró, con pruebas que para muchos fueron contundentes, que ella presuntamente sostuvo un romance con Gala Montes; debido a esto, cuando Anna y Crista Montes aparecieron muy amistosas en un video las teorías se dispararon... ¡increíble!

¿Cómo fue la aparición de Crista Montes con la supuesta exnovia de Gala Montes en redes sociales?

Hace apenas unas horas, Anna Porter se hizo presente en su cuenta oficial de TikTok con un breve pero revelador video en el que presumió que Crista Montes ahora es su amiga, un gesto que para muchos fue interpretado como una alianza en contra de Gala Montes, mientras que otros acusaron a la señora de “aprovecharse” de la fama de otros para viralizarse.

La grabación, que también está disponible en el Instagram de Anna y en el de Crista, muestra cómo ambas participan en un divertido trend con un audio viral, y aunque ninguna de ellas pronunció alguna palabra relacionada con los escándalos de Gala Montes , para muchos internautas sí quedó claro que ambas podrían estar armando una colaboración.

“Con mi amiga Crista la homofóbica”, escribió Anna Porter de forma burlesca para acompañar su post en Instagram, mientras que la mamá de Gala Montes simplemente escribió: “Compartiendo un rato!!”, una frase breve pero que demostró que entre ellas surgió una buena relación alimentada tal vez por el hecho de que ambas se sintieron “traicionadas” por Gala Montes .

Este curioso video, como era de esperarse, se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados por los internautas al tiempo que generó un auténtica lluvia de opiniones entre las que se destacaron las críticas con comentarios como los siguientes:

“Sra. Crista, la felicito por salir adelante de forma honesta y trabajando”

“Señora justo cuando creí que no podía caer más bajo, lo hace”

“Esto para Gala no es nuevo, ella misma lo ha dicho: ya está acostumbrada que su progenitora le rompa el corazón”

“Par de figuronas tratando de ser relevantes, no me extraña”

“Y así quiere recuperar a sus hijas”

“Todavía de Gala se pueden entender ciertas actitudes por su edad y rebeldía, pero ya una señora hecha y derecha se ve ridícula”

¿Quién es Anna Porter?

Anna Porter es una influencer y empresaria que, además de tener un negocio que exporta tequila al Reino Unido, ha tenido mucho éxito en las redes sociales gracias a sus fotos y videos relacionadas con los viajes, ejercicio y estilo de vida.

Con 273 mil seguidores en Instagram y 1.6 millones en TikTok, Anna Porter es una creadora de contenido muy popular en México; sin embargo, su fama se disparó a raíz de sus declaraciones de Gala Montes ya que aseguró que fueron novias durante algunos meses antes de que ella formalizara su relación con Icho Van.