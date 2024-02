Conductora de Univisión recuerda cómo fue humillada por Camila Sodi: ¿qué le hizo?

Adamari López y Chiquibaby estrenaron el mes pasado su programa de YouTube en el que combinan conversaciones personales, anécdotas, chistes y opiniones sin tapujos sobre temas de interés popular.

Stephanie Himonidis Sedano, conocida como Chiquibaby, es una locutora, reportera de entretenimiento y conductora que se ha dado conocer en programas como Despierta América, Un nuevo día y ahora en ¡Siéntese quien pueda!, de la cadena Univisión. Su gran amistad con Adamari hizo que la boricua la eligiera para llevar las riendas de Ada & Chiqui De show.

En un capítulo reciente, Chiquibaby reveló que durante su experiencia como entrevistadora de celebridades ha tenido momentos desagradables en los que ha recibido malos tratos por parte de los famosos.

Una de sus mayores decepciones se las llevó con Camila Sodi. “Fue a promover una película, y en ese tiempo se rumoraba que andaba con un futbolista, y entonces, yo le hice la entrevista.… Ya al final, muy sutilmente, le pregunté: '¿Y cómo está tu corazoncito?’. No le pregunté directa, ni fui descortés. Y me contestó: ‘Ay mi vida, ¿y tú crees que yo aquí te voy a contestar eso a ti?”, contó la presentadora, admitiendo que fue “una de las situaciones más incómodas que he tenido”.

Para cerrar el tema, Adamari le preguntó que de quién se trataba, pues al principio Chiquibaby no había dicho el nombre de la actriz. “Fue con la sobrina de Thalía, porque así la conoce: como la sobrina de Thalía, Camila Sodi”, aclaró.