Como Selena Gomez, Ángela Aguilar demostró su apoyo a los latinos que viven en Estados Unidos: su fuerte mensaje

Ángela Aguilar volvió a usar sus redes sociales para publicar algo más allá de su carrera profesional o su vida amorosa con su esposo, Christian Nodal. La hija de Pepe Aguilar demostró su apoyo a los latinos con un fuerte mensaje, al igual que lo hizo recientemente Selena Gomez.

Con palabras firmes, la cantante de “Dime cómo quieres” reposteó una serie de historias en donde enlistó los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, país que actualmente pasa por una crisis tras la decisión de Donald Trump para las deportaciones masivas.

Asimismo, Ángela compartió el link directo al sitio oficial de donde sacó la información: ConoceTusDerechos.Org.

Estas fueron las publicaciones de Ángela Aguilar en apoyo a los latinos que viven en Estados Unidos. (Instagram @angela_aguilar_)

Cabe señalar que Ángela Aguilar conoce de esta situación, pues nació en Los Ángeles, California en 2003, y durante su trayectoria ha demostrado su orgullo por sus raíces latinas.

Este tipo de publicaciones han salido a la luz en los últimos días por parte de las celebridades que buscan apoyar al público latino. Una de ellas fue Selena Gomez, quien, a través de un video , reveló su tristeza sobre lo que ocurre en aquel país.

¿Qué dijo Selena Gómez sobre las deportaciones en Estados Unidos?

La actriz de “Emilia Pérez” se sinceró sobre su dolor al ver a miles de migrantes siendo arrestados y enviados a sus países por parte de las autoridades estadounidenses. En el video, que después eliminó de su cuenta de Instagram, expresó:

“Solo quiero decir que lo siento mucho. Cuántas personas están siendo atacadas. Los niños. No lo entienden. Ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Intentaré hacer de todo, lo prometo”.

Selena Gomez lloró por los latinos que son deportados de Estados Unidos.

El video de Selena Gomez dividió a los usuarios. Hubo quienes intentaron empatizar con la cantante de “Calm Down”, mientras que otros la criticaron por su falta de empatía, sobre todo después de defender a capa y espada la polémica película “Emillia Pérez”, que ha sido mal recibida en México por la falta de precisión cultural que cuenta sobre las problemáticas de nuestro país.

No te pierdas: