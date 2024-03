¿César Bono amenazó a su inquilina por no pagar la renta? Esto dijo el actor sobre el fuerte audio que se viralizó

El conflicto que César Bono sostiene con Jessica López, quien fuera la inquilina que le debe 14 meses de renta, llegó a un nuevo nivel luego de que se viralizara un supuesto audio de amenaza que metió en más aprietos al actor.

Fue en noviembre del 2023 que César Bono dio a conocer el serio problema que estaba atravesando , pues incluso estuvo en riesgo de perder su departamento porque la persona que habitaba en él se negó a desalojarlo a pesar de que, aunque liquidó un año por adelantado, la mujer no quiso pagar el alquiler correspondiente al 2023:

“Jamás le pedí yo que fuera la forma de pago, yo quería que pagara mes con mes como se usa siempre, me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar en todo este 2023, no pagó un solo centavo”, aseguró el artista en un video.

Finalmente, el conflicto terminó de una forma positiva para César Bono, quien ganó la demanda que interpuso contra Jessica López ; no obstante, éste resurgió hace unos días, cuando se filtró en redes sociales un supuesto audio en donde el actor amenazó a su inquilina.

¿CÉSAR BONO AMENAZÓ A SU INQUILINA?

Jessica López intentó usar el presunto audio amenazante como prueba en una nueva denuncia que levantó contra César Bono ; sin embargo, el actor fue contundente al señalar que sólo se trata de una estrategia por parte de la mujer, quien a pesar de la resolución de las autoridades se ha negado a desalojar el departamento de Bono, ubicado en Huixquilucan.

“No es mi voz, no sé quién fue, pero yo jamás he amenazado a la señora”

César Bono aseguró que el audio donde se escucha su presunta voz fue creado con Inteligencia Artificial, teoría que está dispuesto a comprobar con la ayuda de peritos certificados.

“No reina, no es real, como tampoco es real los carritos de Cars, que no es mi voz, no sé quién fue, pero yo jamás he amenazado a la señora”, le declaró Bono a una periodista que le preguntó sobre este serio tema.

En el audio, presuntamente César Bono amenazó a Jéssica, así como a su exesposo y a sus hijos; no obstante, el actor aclaró que ni siquiera conoce a la familia de su inquilina, por lo que le pidió que dejara de fabricar pruebas en su contra, pues él nunca le envió algo así.