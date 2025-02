Brilló en una exitosa serie de Netflix, pero su amiga la encontró muerta: tenía apenas 24 años

Este domingo 16 de febrero, el mundo de los k-dramas sufrió una dolorosa pérdida con la partida de Kim Sae-Ron, una actriz surcoreana que tuvo una destacada carrera en el mundo del cine y la televisión gracias a sus brillantes trabajos.

En medio del dolor que significó la muerte de Kim Sae-Ron, los fans se preguntaron qué fue lo que le pasó y por qué falleció tan joven de una forma tan inesperada: esto es lo que se sabe de la tragedia que vistió de luto al entretenimiento en Corea del Sur.

TE RECOMENDAMOS:

¿QUÉ SE SABE DE LA MUERTE A LOS 24 AÑOS DE KIM SAE-RON?

De acuerdo con la agencia Reuters, el primer medio internacional que confirmó la noticia, el cuerpo de Kim Sae-Ron fue encontrado dentro de su casa por una amiga que quería visitarla y se topó con una macabra sorpresa.

La agencia de noticias Yonhap, que citó a policías con conocimiento del caso, descartó que Kim Sae-Ron fuera víctima de un asesinato ya que no se encontraron huellas de violencia en el lugar; sin embargo, no será hasta que concluyan las investigaciones que se determine cuál fue la verdadera causa de la muerte de la actriz.

Debido a que este tipo de casos se maneja con mucha discreción en Corea del Sur, existe mucha incertidumbre en torno a la muerte de Kim, quien mostró su talento en películas como “The Man from Nowhere”.

No se descarta que la joven haya tenido problemas relacionados con su salud mental, una auténtica plaga que se desató sobre todo en la industria del entretenimiento en ese país asiático por las exigencias que los llamados “idols” deben cumplir.

¿QUIÉN ERA LA ACTRIZ DE K-DRAMAS KIM SAE-RON?

Kim Sae-Ron, nacida en julio del 2000 en Seúl, fue una destacada actriz surcoreana que comenzó a trabajar en series y películas desde muy pequeña; de hecho, la intérprete se dejó ver en el Festival de Cine de Cannes gracias a su participación en la cinta “A Brand New Life”.

“The Man from Nowhere”, “The Neighbors” y el k-drama “A Girl at My Door” fueron algunos de los títulos que formaron parte de la brillante carrera de Kim Sae, quien vio afectado su paso por las pantallas luego de que fuera condenada en abril del 2023 por conducir ebria, episodio que la hizo retirarse de la escena pública.