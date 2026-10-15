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Bebeshita acusa a Julio Camejo de empujarla en La Granja VIP pero Niurka no le cree

Las nominaciones tuvieron varios pleitos, entre ellos el señalamiento de Bebeshita contra Camejo

Octubre 14, 2026 • 
Alejandro Flores
julio camejo bebeshita.jpg

Kevyn Bicolor gana el Huevo Dorado. Su equipo festeja y Bebeshita (vestido color vino) se acerca

Instagram LG VIP

Cuando Kevyn Bicolor ganó el poder del Huevo Dordado, su equipo montó en felicidad: Julio Camejo, Niurka, Pablo Montero, Natalia Alcocer.

Todos ellos corrieron a abrazarlo y lo cargaron para mostrar su alegría.
Y enseguida, después del júbilo, vino la acusación: Bebeshita le reclamó a Julio: “Me empujaste”.
De acuerdo con la versión de la influencer, cuando se acercó para sumarse a la felicitación, Julio Camejo le puso el brazo de por medio y la empujó.
En el video de Instagram oficial de La Granja VIP no se ve el empujón aunque también es evidente que se corta justo en un momento después de la celebración.
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Los pleitos de Julio Camejo

Julio Camejo se ha enfrascado en varios pleitos en los que se involucra la perspectiva de género. Se le ha acusado de discriminación por llamar a Pimpinela Escarlata por su nombre de pila Mario González Medina; y luego tuvo un duro enfrentamiento con Kunno en el que mutuamente se lanzaron epítetos sobre su identidad de género y su orientación.

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Ahora se suma la acusación de Bebeshita, quien incluso después de la Gala de Nominación, encaró al actor y le dijo:

“Tú hablas de violencia contra la mujer y me empujas”.

Julio Camejo le pidió disculpas y le aseguró que nunca la vio ni tuvo la intención de empujarla.
Niurka, que estaba cerca del lugar, tampoco le creyó a Bebeshita:

“Está exagerando para crear su juego y estás cayendo en él”, le advirtió a Camejo.

Kevyn Bicolor tampoco le creyó y en el perfil oficial del reality show, los comentarios fueron mayormente en contra de la influencer.

La Granja VIP Bebeshita Julio Camejo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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