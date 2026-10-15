Bebeshita acusa a Julio Camejo de empujarla en La Granja VIP pero Niurka no le cree

Cuando Kevyn Bicolor ganó el poder del Huevo Dordado, su equipo montó en felicidad: Julio Camejo, Niurka, Pablo Montero, Natalia Alcocer.

Todos ellos corrieron a abrazarlo y lo cargaron para mostrar su alegría.

Y enseguida, después del júbilo, vino la acusación: Bebeshita le reclamó a Julio: “Me empujaste”.

De acuerdo con la versión de la influencer, cuando se acercó para sumarse a la felicitación, Julio Camejo le puso el brazo de por medio y la empujó.

En el video de Instagram oficial de La Granja VIP no se ve el empujón aunque también es evidente que se corta justo en un momento después de la celebración.

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Los pleitos de Julio Camejo

Julio Camejo se ha enfrascado en varios pleitos en los que se involucra la perspectiva de género. Se le ha acusado de discriminación por llamar a Pimpinela Escarlata por su nombre de pila Mario González Medina; y luego tuvo un duro enfrentamiento con Kunno en el que mutuamente se lanzaron epítetos sobre su identidad de género y su orientación.

Ahora se suma la acusación de Bebeshita, quien incluso después de la Gala de Nominación, encaró al actor y le dijo:

“Tú hablas de violencia contra la mujer y me empujas”.

Julio Camejo le pidió disculpas y le aseguró que nunca la vio ni tuvo la intención de empujarla.

Niurka, que estaba cerca del lugar, tampoco le creyó a Bebeshita:

“Está exagerando para crear su juego y estás cayendo en él”, le advirtió a Camejo.

Kevyn Bicolor tampoco le creyó y en el perfil oficial del reality show, los comentarios fueron mayormente en contra de la influencer.

