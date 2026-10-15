UpFront 2027 de Televisaunivision celebra logros entre estrellas y sorpresas

TelevisaUnivision celebró el Upfront 2027: “Trascender”, entre estrellas y sorpresas musicales en Televisa San Ángel este 14 de octubre.

Los famosos favoritos de la pantalla disfrutaron de una fiesta amenizada por la música de Daniela Romo, Flans, Fonseca, Luis Fonsi, María José, Napoleón, Pandora, Río Roma y Yuri.

@Flansoficial_ puso a cantar a todos en el UpFront 2027 con su icónico éxito "Me he enamorado de un fan", demostrando que hay canciones que trascienden generaciones.#Trascender #UpFrontTelevisaUnivision #TUPrensa pic.twitter.com/m8hAT7C4OE — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) October 15, 2026

TelevisaUnivision celebró los millones de personas que han sintonizado su señal este año, así como ser líderes del Prime Time. Por ejemplo, con La Casa de los Famosos México se alcanzó a 15.1 millones de personas en su final en televisión abierta, con más de 178.9 millones de votos. Además de 14,900 millones de reproducciones digitales en redes sociales y más de 340 millones de horas consumidas en ViX.

Sobre ViX, se informó que es la aplicación bajo demanda #1 en México, y el servicio de streaming con mayor crecimiento en América Latina.

Se ha contado con 9 de los 10 partidos más vistos en TV abierta, con un promedio de más de 10 millones de personas sintonizando cada juego.

Oferta 2027 de TelevisaUnivision

Para 2027, se adelantó que en TelevisaUnivision se estrenarán 10 telenovelas, la quinta temporada de #LaCasadelosFamososMx, #JuegodeVoces y #QuienEsLaMascara.

Se transmitirán los juegos de la Serie Mundial de la MLB; El Gran Premio de Mexico F1 y otras dos carreras en tv abierta, además de partidos de la Selección Mexicana varonil y de 7 equipos de la Liga Mx.

En 2027 también se esperan más de 100 contenidos de ViX Micro, especiales de música como ViX All Access, Latin Grammy, Premios Juventud y festivales musicales.

Seguirá la oferta informativa de N+ y las docuseries y especiales de N+Docs.