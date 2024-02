Así “bateó" Poncho de Nigris a la periodista Ana María Alvarado

Poncho de Nigris vuelve a estar en el ojo del huracán, aunque ahora no se trata de ninguna pelea con Sergio Mayer, sino de un desplante que le hizo a la periodista Ana María Alvarado, quien le pidió una entrevista al regiomontano, pero terminó “bateada”.

Fue a través de la red social X que el integrante del extinto Team infierno, de La casa de los famosos México, exhibió a la también conductora de Imagen Televisión, quien le escribió en un mensaje privado para hacerle la solicitud.

“Hola Poncho, quiero entrevistarte. ¿Cuándo puedes?, gracias”, fue el escrito de Ana María que despertó la ira de Poncho. “Nunca, siempre me tiraste. Bendiciones”, le respondió de Nigris, rechazando la posibilidad de una conversación entre ambos.

El influencer dijo que no podía creer que lo buscaran para una entrevista cuando en ocasiones anteriores lo han atacado. Pero Ana María, aunque no se pronunció, contó con el apoyo del periodista Carlo Uriel, colaborador de su programa de YouTube, quien desafió a Poncho. “¿Es en serio @_PonchoDeNigris? Que no se te olvide que hace unos meses te contacté y me dijiste que estarías ‘encantado’ de realizar la entrevista”, recriminó el joven, asegurando que mostrará las pruebas públicamente.