Arath de la Torre renuncia a La Casa de los Famosos tras amenazas de Adrián Marcelo: Lo que se sabe

En un giro inesperado, Arath de la Torre anunció su renuncia a La Casa de los Famosos tras la gala de eliminación del domingo 1 de septiembre, en la que la tensión dentro del reality show alcanzó su punto máximo.

La decisión del actor sorprendió a sus compañeros y a la audiencia, quienes no esperaban que uno de los participantes más destacados abandone el programa de manera voluntaria.

El motivo de su renuncia, según expresó Arath, se debió a las amenazas recibidas por parte de Adrián Marcelo, quien ha sido una figura controvertida dentro de la casa.

Arath dejó claro que la seguridad de su familia es su prioridad. “Quiero que entiendan que la integridad y seguridad de mi familia está primero”, afirmó con firmeza.

La mañana del lunes 2 de septiembre, Arath acudió al confesionario para formalizar su salida del reality show. Al salir, expresó ante las cámaras su deseo de abandonar La Casa de los Famosos.

“Mi equipo está fuerte, estas tres chavas son intachables, cada una tiene algo por decir y quiero refrendar mi amistad honesta con Mario; descubrí una persona excepcional, optimista y resiliente”, comentó, refiriéndose a sus compañeras de equipo y a Mario Bezares, con quien desarrolló una amistad cercana durante el programa.

Posteriormente, Arath tuvo una conversación con Mario Bezares, en la que confirmó que su decisión era definitiva.

“Entonces te vas definitivo, ya no quieres”, le preguntó Mario, a lo que Arath respondió con pesar: “Ya no puedo, wey”. Esta respuesta dejó claro que, a pesar de su deseo de continuar, las circunstancias lo habían obligado a tomar esta difícil decisión.

La salida de Arath de la Torre marca un punto de inflexión en La Casa de los Famosos, a tan solo cuatro semanas de la gran final. Su renuncia no solo deja un vacío en el equipo, sino que también resalta las crecientes tensiones y conflictos dentro de la casa, lo que mantiene a la audiencia en vilo sobre lo que podría suceder en las próximas semanas.

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Arath?

Tras la gala de eliminación del domingo 1 de septiembre, Adrián y Arath conversaron y de la platica surgió esto: “Te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carnal. No es amenaza. Viene fuerte”, aseguró Adrián Marcelo. “Yo creo que si eres inteligente, no te vas a poner enfrente de mí (en los Posicionamientos). Sobre aviso no hay engaño”, expresó el influencer, quien incluso amenazó a Arath con hacer sufrir hasta a sus hijos si lo provoca demasiado.