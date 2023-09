Myrka Dellanos defiende a su ex, Luis Miguel, de Aracely Arámbula

Myrka Dellanos defendió a Luis Miguel de las duras declaraciones que lanzó Aracely Arámbula en contra del cantante.

Aracely Arámbula explotó como nunca ante las cámaras en contra de Luis Miguel por seguir siendo un padre ausente en la vida de sus hijos, quienes ya tienen 14 y 16 años, tachándolo de ser un “deudor alimentario”, y criticó el actual noviazgo que tiene con su “comadre-novia”, Paloma Cuevas.

“Si él tiene conciencia y quiere verlos, que no esté esperando a que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos... Ella es nuestra comadre, entonces, es como, ahora si que la comadre-novia, la conozco bien. Cada quién sabe lo que está bien y lo que está mal. Es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo”.

“Mis hijos dijeron: ‘Mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora (al colegio)? Y les dije: ‘Son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron: ‘Wow, por qué sí va para allá, y no viene a mi escuela’”, señaló ‘La Chule’.

Estas declaraciones de la actriz llegaron a oídos de la conductora Myrka Dellanos, por lo que no se quedó callada y también le entró a la polémica, empezando por el tema de que Luismi, de quien fue su pareja entre 2003 y 2005, prefiere ir a recoger al colegio a las hijas de la diseñadora española que ver a sus propios hijos.

“A mí me consta que esas imágenes de (Luis Miguel) llevando a la escuela a las hijitas de Paloma no son ciertas, son falsas, son de un helipuerto en Madrid, y lo sé porque he tenido realmente conversaciones con ellos”.

“Ella (Aracely) conoce a Paloma de hace tanto tiempo, como la conozco yo, que hable con ella y que le diga: ‘Por qué no dejamos de lado este enojo y nos unimos para el beneficio de mis hijos”, dijo la periodista de origen cubano en el programa ‘La mesa caliente’.