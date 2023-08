Cuánto tiempo llevan de novios Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli forman una de las parejas más queridas de la televisión mexicana y es que ambos tienen una historia digna de un guion de telenovela, pero ¿cuánto tiempo llevan de novios?

Ambos actores se conocieron en el año 2010, mientras grababan ‘Teresa’, novela en la que eran la pareja protagónica; sin embargo, ahí no comenzó su relación amorosa, ya que Angelique era novia del productor José Alberto “El Güero” Castro y Sebastián Rulli estaba casado con la madre de su hijo, la actriz Cecilia Galliano.

Tras este hecho, tuvieron que pasar tres años para que Angelique y Sebastián volvieran a protagonizar una telenovela, para ser exactos ‘Lo que la vida me robó’, y desde entonces comenzaron su relación amorosa, misma que confirmaron en 2014, por lo que llevan nueve años de novios.

¿Cómo nació el amor de Angelique Boyer y Sebastián Rulli?

Durante 2014, lamentablemente, Angelique Boyer perdió a su mamá por una serie de problemas cardíacos y Sebastián Rulli decidió darle todo su apoyo a su entonces compañera, de quien comenzó a enamorarse.

“Me fue conquistando porque siempre pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando. Después, me fui a Francia y lo empecé a extrañar, ahí dije ‘¡Oh! Creo que me enamoré’. En cuanto regresamos, él de su viaje y yo del mío, pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no nos lo esperábamos”, dijo Boyer en una entrevista con Aurora Valle.

Por otra parte, en una ocasión Sebastián Rulli compartió cómo nació el amor y cómo comenzó su historia con Angelique Boyer.

“Sinceramente, siempre la admiré como actriz. Yo la conocí en una telenovela muy popular, ‘Teresa’, y me llamó la atención su profesionalismo, su entrega, su actitud, su talento. Entonces dije, ‘qué buena actriz, qué buena compañera. La verdad es que la vida nos fue llevando a que todo fuera perfecto para saber qué queríamos estar juntos”, señaló Sebastián.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli decidieron hacer pública su relación en 2014 y desde entonces, la pareja de actores ha mostrado en múltiples ocasiones el gran amor que se tiene.